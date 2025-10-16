名古屋車站前暴衝釀1死2傷！71歲駕駛喊「沒撞到人」 專家：時速恐近百

根據「名古屋電視台」報導，名古屋車站附近在15日清晨發生嚴重車禍。一輛輕型轎車於早晨7時40分左右在名鐵巴士中心出入口一帶失控，衝撞3名行人。監視器拍下車輛高速衝入人群的全程，畫面怵目驚心。

愛知縣警方表示，3名行人當時正依綠燈穿越馬路，遭車輛撞擊後送醫搶救，其中一名49歲女性上班族不治身亡，36歲男子與48歲女子都骨折受重傷。多名目擊者稱，肇事車「速度很快」，現場一度陷入混亂。

警方初步研判，該車自連通停車場的斜坡下行時未能順利轉彎，越過中央分隔設施後闖入對向車道，並在紅燈時衝上斑馬線肇禍。案發地點為名古屋站附近的下廣井町路口，周邊企業與大學林立，通勤時段人潮眾多，一名上班族直言：「以為這裡很安全，若我提前5到10分鐘，受重傷的恐怕就是我。」

警方以過失駕駛現行犯逮捕71歲的鳴海洋。目擊者稱肇事後他一直待在車內，也不知是不是無法移動，直到醫護人員與警察到場。鳴海向警方供稱「沒有撞到人」，否認犯行。就此次事故，交通事故鑑定人中島博史受訪表示，從影像判讀，「車速可能接近時速100公里」。他研判駕駛在下坡速度加快、想要踩煞車時，可能誤踩了油門。

至於鳴海供稱「未撞到人」，中島指出，車輛在撞上分隔的路緣後，產生的「彈跳與震動可能造成短暫混亂」是一種可能；但「擋風玻璃上可見清楚撞擊人體的痕跡」，所以也不排除肇事者認知能力下降，無法正確認知事故發生的狀態，詳細原因警方仍在調查中。