環球晶北義新廠開幕 徐秀蘭讚義大利能浪漫也能嚴謹

環球晶擴建全義首座12吋晶圓廠15日開幕，對於台灣半導體海外設廠常遭遇的「職場文化衝擊」，董事長徐秀蘭說，她原以為義大利人特點是浪漫時尚，但義國團隊執行率很棒，「讓我知道義大利也可以做非常嚴謹的事。」

台灣企業環球晶是全球第三大半導體矽晶圓製造商，其義大利子公司MEMC在北義諾瓦納（Novara）擴建12吋晶圓廠，新廠15日盛大開幕，徐秀蘭親自出席剪綵。徐秀蘭在會場接受中央社專訪，盛讚義大利團隊紀律極佳，讓她對義大利印象完全改觀。

徐秀蘭指出，環球晶2016年併購SunEdisonSemiconductor Limited時，義大利工廠是幾個廠區的一部分，環球晶當時概括承受一起購入，環球晶先前在丹麥、美國等多處都有海外工廠，但2016年是首次加入義大利團隊，並開始與義大利管理階層接觸。

徐秀蘭表示，她以前只知道義大利是時尚與藝術感很強的國家，從不知道義大利工業執行紀律也這麼好，「因為半導體是非常講究紀律的產業，SOP（標準程序）叫你用什麼規格、怎麼做，必須要完全遵守。我沒想到義大利團隊的嚴謹度做得非常好，完全改觀。」

台灣半導體產業海外設廠常遭遇「職場文化衝擊」，例如台積電在美設廠過程曾引發熱烈討論。徐秀蘭表示，在義大利設廠生產當然也有挑戰，例如成本較高，但環球晶很幸運，在義大利遇到的合作團隊很認真、做得非常好，「讓我知道義大利也可以做非常嚴謹的事。」

對於在義大利未來的投資計畫，徐秀蘭說，現在最重要的計畫是將剛建好的新廠盡快滿載，新廠年產能約100萬片先進製程，盼先將這個產能全部做完，接下來就會有「Phase 2（第二階段）」，「因為廠房的場地都是準備好的，只要有需求，產線就會再往前增加。」

徐秀蘭在典禮致詞時，另特別稱讚義大利團隊在Covid-19疫情時期展現的韌性。她表示，當時北義疫情極嚴重，環球晶各國分公司都努力幫義大利團隊蒐集口罩，情勢依然很糟，但當時全球正面臨晶圓短缺，因此困境是大家都擔憂自己和家人的健康，公司卻又需要員工來為客戶生產。

徐秀蓮說，「你知道嗎? 結果我們做到了。基本上疫情時期，我們的準時交貨表現和往常一樣好。」當時義大利工廠在白色牆上投影了巨幅義國國旗，鼓勵員工無論情況多艱難都會過去，「我們所有人都非常感動，因此我深信義大利團隊不僅能維持一貫優異表現，還將不斷超越。」