總是匆匆忙忙？研究：「時間不夠用」也會增加失智症風險

除了吸菸、高血糖和空氣汙染等，造成失智症的原因可能又要再加一項，而這項可能會讓人跌破眼鏡。澳洲一項新研究指出，如果常常「匆匆忙忙」，擁有「時間貧富差距」（Temporal Inequality）的生活習慣，可能也會提升罹患失智症的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，研究人員發現，社會經濟地位較低的人，可以運用的時間也較富裕者少。因為如此，經濟地位較低無法進行預防失智症的運動，罹病的風險就也較高。

研究人員將這樣的現象稱作「時間貧富差距」，其定義包含休息時間不足、工作壓力大、過度依賴螢幕和缺乏放鬆時間等。研究人員解釋，這些情形包含睡眠不足、工作時間過長或強度過高、使用螢幕時間過長等。

專家認為，時間對腦健康來說十分重要，甚至可以說是決定性因素之一，但卻被低估其重要性。研究指出，時間安排甚至與教育、收入等影響因子相當，雖然科技不斷進步，現代人卻沒有因此活得更有彈性或效率，反而還是常常呈現「時間貧窮」的狀態，不但缺乏休息，也沒有反思或照顧自己的時間。

密度過高的時間安排，會帶來壓力，導致認知超載（cognitive overload）、睡眠中斷、情緒耗竭和慢性壓力。時間分配的「不平等」在低薪工作者、照護人員和邊緣群體身上特別明顯，這類人也因此出現「健康不平等」的生活樣態。

研究人員指出，要預防失智症，必須注重腦部健康，包含學習新技能或語言來維持心智活躍、增加社交活動、每天運動、健康飲食等，便能有效降低失智症風險。該研究已刊登在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）中。

