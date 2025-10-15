癮君子注意！英國研究指出：中老年人戒菸能降低失智風險

英國倫敦大學（University College London）最新研究發現，即使在40歲以後才戒菸，仍能顯著降低罹患失智症的風險，並延緩記憶力與語言能力衰退。研究團隊指出，戒菸不僅對身體健康有益，對維持大腦功能同樣關鍵。

根據「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究針對約4700名中老年吸菸者進行長期追蹤，觀察他們在戒菸後的認知變化。結果發現，雖然所有受試者在研究前期都有吸菸習慣，但在戒菸後六年內，那些成功戒菸者的記憶退化速度減緩約兩成，語言能力退化更是下降近五成。研究估算，每年戒菸者平均可減少三到四個月的記憶力流失，語言能力則可延緩約半年。

倫敦大學學院研究團隊表示，這項結果與過去研究一致——即使在65歲以後戒菸，其認知功能表現也可與從未吸菸者相近。研究同時指出，長期吸菸會損害血管與腦部供氧，進而影響記憶與專注力，而戒菸能改善血液循環、提升氧氣供應，有助減緩腦部退化。

英國戒菸倡議組織「We Vape」創辦人奧茲（Mark Oates）指出：「這份研究再次證明，無論幾歲開始戒菸都不嫌晚。每一根菸都會傷害全身，包括掌管記憶與注意力的大腦區域。」

根據英國國民保健署（NHS）統計，目前全英仍有約600萬名吸菸者。吸菸導致英格蘭地區四分之一的癌症死亡，長期吸菸者中多達三分之二死於相關疾病。阿茲海默症協會（Alzheimer’s Society）預估，到2040年，英國將有約140萬人受失智症影響，相關醫療與照護支出可能高達900億英鎊（約新台幣3兆元）。

研究團隊強調，戒菸帶來的不只是肺部健康改善，更是守護大腦的重要一步。正如專家所言：「停止吸菸的那一刻，就是大腦開始修復的起點。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康