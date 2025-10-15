地球逐漸失去光亮 NASA示警：暖化速度恐遠超出預期

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出，地球變暗的速度比預期還快，恐會對氣候造成影響。示意圖／ingimage
美國太空總署（NASA）最新研究指出，地球反射陽光的能力正逐年下降，過去24年間持續減弱，尤其北半球最明顯，這表示地球吸收的熱量比以往更多，氣候平衡被打破，未來極端高溫與暴雨事件可能更加頻傳。

NASA轄下朗利研究中心（Langley Research Center）分析2001年至今的「雲與地球輻射能系統」（CERES）衛星監測資料，發現地球亮度持續降低，導致大氣與海洋吸收更多能量。理論上，地球以每小時1673公里的速度自轉，可分散南北半球受熱差，但現實卻顯示這個平衡機制正在減弱，北半球正以可觀速度變得更熱、更暗。

研究主持人洛布博士（Dr. Norman G. Loeb）指出，地球變暗的主要原因有三項：

 1.極地冰雪融化

隨著北極冰層縮減，能反射陽光的白色表面被海水與土地取代，吸熱效應明顯上升。 

2.氣膠與雲層減少

美國與中國空氣品質改善後，空氣中微粒變少，雲的生成減少，反射回太空的陽光也跟著減少。 

3.南半球的短期干擾

例如澳洲叢林大火、2022年湯加火山爆發，一度增加氣膠濃度、短暫提升反射率，但影響時間有限。

研究團隊警告，當地球吸收的能量愈來愈多，洋流與風系為了維持平衡將消耗更多能量。一旦這套機制失靈，可能出現所謂的「對稱破壞」（symmetry break），造成歐洲、北美等高緯度地區更劇烈的高溫與暴雨，引發新一波全球暖化

科學家提醒，地球變暗的速度比預期快得多，若不減少人為氣候衝擊，北半球的極端天氣將成為未來的常態。

