快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

蟲洞現身？宇宙超稀有「奇異電波圈」影像曝 距地球75億光年史上最遠

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
天文學界近來在宇宙深處發現人類觀測史上第2例雙環型奇異電波圈，距離地球約75億光年，是目前已知最遙遠的一個。圖取自@KISS983FM在X的照片
天文學界近來在宇宙深處發現人類觀測史上第2例雙環型奇異電波圈，距離地球約75億光年，是目前已知最遙遠的一個。圖取自@KISS983FM在X的照片

美國有線電視新聞網（CNN）報導，天文學界在民間科學家協助下，在宇宙深處發現一個超稀有天體現象「奇異電波圈」。研究顯示，這是人類觀測史上僅見第2例雙環型奇異電波圈，距離地球約75億光年，是目前已知最遙遠的一個。

這項研究來自印度孟買大學原子能部科學中心的霍塔博士（Ananda Hota）主持的「RAD@home 天文合作計畫」，並於10月2日發表在皇家天文學會月刊（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。霍塔的團隊合作民間科學家協助分析歐洲大型低頻射電望遠鏡（LOFAR）數據，意外在數千組觀測資料中辨識出這個罕見的雙環結構，成為首個由LOFAR成功確認的奇異電波圈。

奇異電波圈（Odd Radio Circle，簡稱ORC）是磁化電漿組成的巨大能量泡泡，直徑動輒達到銀河系的10至20倍之大，亮度極低，只能透過射電望遠鏡偵測。新測得的ORC被命名為RAD J131346.9+500320，距離地球約75億光年，特殊的雙環結構堪稱宇宙研究中的稀世奇觀。

CNN解釋，這個看似兩個環交叉的ORC其實是視覺錯覺，從地球望遠鏡拍下的畫面來看剛好重疊。研究團隊估算，兩個ORC是分開的，實際距離橫跨97.8萬光年。

天文學家曾推測，ORC可能是蟲洞通道、黑洞碰撞或星系合併引發的衝擊波。霍塔團隊則提出新假說，認為是很久以前，黑洞噴出的能量在太空中留下一圈電漿雲，之後又一次新的爆炸衝擊波經過，把那圈「舊能量雲」重新點亮，讓它在射電波段發光成環，成為現在測得的ORC。

自6年前首度發現ORC至今，這一直是天文學界最神秘、難解的宇宙結構之一。霍塔形容，ORC是「宇宙最稀有且壯麗的天體結構，或許藏著星系與黑洞如何一同誕生與演化的線索」。

科學家 宇宙 文學

延伸閱讀

馬偕以文化傳承推動永續教育 277件繪畫作品參與 展現醫療與環保共榮

北港武德宮國際學術論壇 美國教授體驗扶鸞「問事」並分靈神明回國

鼓勵民眾認養毛孩 認養半年內新北動保處提供檢診醫療協助

中秋節月亮最圓？天文學家搖頭：這個時間點才是「又大又亮」

相關新聞

蟲洞現身？宇宙超稀有「奇異電波圈」影像曝 距地球75億光年史上最遠

美國有線電視新聞網（CNN）報導，天文學界在民間科學家協助下，在宇宙深處發現一個超稀有天體現象「奇異電波圈」。研究顯示，...

3下就皮開肉綻！新加坡擬祭「鞭刑」嚴懲詐騙犯 最重可鞭24下

路透與新加坡海峽時報14日報導，根據新加坡刑法修正草案，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，可能面臨鞭刑處罰。

比太陽系更古老至少30億年！神秘星際天體劃過火星上空

歐洲太空總署近期拍攝到一顆神秘的星際天體劃過火星上空，其來自一個完全不同的恆星系統，並可能比整個太陽系更古老至少30億年。

捷克也變天了！右翼浪潮20

2025 年10月5日，捷克眾議院大選結果出爐，由右翼政黨ANO2011擊敗現任總理所屬的政黨聯盟SPOLU，以34.5%的得票率取得國會最多數席次，預計將由有「捷克川普」之稱的ANO2011黨主席巴比斯（Andrej Babiš）出任總理。

熊出沒增多！他血搏20分鐘脫險保命 專家曝2關鍵避正面衝突

根據日媒「FNN」報導，近來日本各地熊出沒與傷人事件迅速攀升，《日本熊事件簿》、《熊口逃生紀實》的採訪團隊「風來堂」整理歷劫歸來的當事人訪談，並提出幾項熊口餘生的關鍵提醒與建議。

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。