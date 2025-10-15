蟲洞現身？宇宙超稀有「奇異電波圈」影像曝 距地球75億光年史上最遠

美國有線電視新聞網（CNN）報導，天文學界在民間科學家協助下，在宇宙深處發現一個超稀有天體現象「奇異電波圈」。研究顯示，這是人類觀測史上僅見第2例雙環型奇異電波圈，距離地球約75億光年，是目前已知最遙遠的一個。

這項研究來自印度孟買大學原子能部科學中心的霍塔博士（Ananda Hota）主持的「RAD@home 天文合作計畫」，並於10月2日發表在皇家天文學會月刊（Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）。霍塔的團隊合作民間科學家協助分析歐洲大型低頻射電望遠鏡（LOFAR）數據，意外在數千組觀測資料中辨識出這個罕見的雙環結構，成為首個由LOFAR成功確認的奇異電波圈。

奇異電波圈（Odd Radio Circle，簡稱ORC）是磁化電漿組成的巨大能量泡泡，直徑動輒達到銀河系的10至20倍之大，亮度極低，只能透過射電望遠鏡偵測。新測得的ORC被命名為RAD J131346.9+500320，距離地球約75億光年，特殊的雙環結構堪稱宇宙研究中的稀世奇觀。

CNN解釋，這個看似兩個環交叉的ORC其實是視覺錯覺，從地球望遠鏡拍下的畫面來看剛好重疊。研究團隊估算，兩個ORC是分開的，實際距離橫跨97.8萬光年。

天文學家曾推測，ORC可能是蟲洞通道、黑洞碰撞或星系合併引發的衝擊波。霍塔團隊則提出新假說，認為是很久以前，黑洞噴出的能量在太空中留下一圈電漿雲，之後又一次新的爆炸衝擊波經過，把那圈「舊能量雲」重新點亮，讓它在射電波段發光成環，成為現在測得的ORC。

自6年前首度發現ORC至今，這一直是天文學界最神秘、難解的宇宙結構之一。霍塔形容，ORC是「宇宙最稀有且壯麗的天體結構，或許藏著星系與黑洞如何一同誕生與演化的線索」。