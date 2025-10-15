印尼火山連夜噴發 火山灰衝10公里高空恐影響航班

快訊

中央社／ 雅加達15日綜合外電報導

印尼一座島嶼上的火山昨晚噴發，當局今天指出，這座火山噴發出巨大灰柱直衝10公里高空，並宣布最高級別警戒。

法新社報導，印尼佛羅雷斯島（Flores Island）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨天深夜及今天凌晨噴發，印尼國家火山機構聲明指出，火山物質被噴上1584公尺高的山頂上方，高達10公里。

目前尚未傳出人員傷亡或財產損失，但當局警告島上居民與遊客遠離火山區，並準備隨時撤離。

印尼地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）表示，由於監測到深層地震活動增加，這通常是爆發性噴發前兆，昨晚已將火山警戒提升至最高級別。

瓦菲德指出，火山噴發形成的巨大灰柱若進一步擴散，可能「影響機場運作及航班航線」。

機場在Instagram上發布消息指出，位於勒沃托比火山男峰以西約60公里（37英里）的茂梅雷鎮（Maumere）當地機場已暫停營運。

印尼地質局同時警告，若出現強降雨，附近河流居民應提防火山泥流，這種混合火山灰與雨水的泥流極具危險性。

今年7月，這座火山也曾噴發高達18公里的巨大灰柱，導致峇里島（Bali）國際機場取消24個航班。

印尼為廣大的群島國家，位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）上，這個區域從日本延伸至東南亞，橫跨整個太平洋盆地，是地震與火山活動最頻繁的地帶之一。

