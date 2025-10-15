3下就皮開肉綻！新加坡擬祭「鞭刑」嚴懲詐騙犯 最重可鞭24下

路透與新加坡海峽時報14日報導，根據新加坡刑法修正草案，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，可能面臨鞭刑處罰。

新加坡警方統計顯示，2025年上半年，新加坡因各類詐騙損失金額達4億5640萬新加坡幣（約台幣107億元），較去年同期減少12.6%。新加坡內政部則表示，打擊詐騙仍然是國家首要任務，案件數量和損失金額仍然令人擔憂。

目前，在新加坡詐騙罪名成立者可被判處最高10年監禁和罰款，但不會被處鞭刑。依照修法建議，詐騙主謀、詐騙集團成員或負責招募他人的共犯，將面臨強制鞭刑6至24下的刑罰。

根據修法內容，凡替詐騙集團洗錢，或向詐騙者提供國民身分證資料與手機SIM卡等共犯，最高可處12下鞭刑。若行為人未採取「合理措施」防止自身個資被用於詐騙，也可能面臨同樣處罰。

這項刑罰最早於今年3月內政部預算辯論期間提出。新加坡政府近年持續加強打擊針對本國居民的各類詐騙，9月曾警告社群媒體Meta，若未在月底前採取臉部辨識等措施防堵冒名詐騙，恐遭處以最高100萬新加坡幣罰鍰，並自逾期後每日再罰最高10萬新加坡幣。

新加坡法律規定，成年男性（18至50歲）的鞭數上限為24鞭。行刑官會用一根1.2公尺長、1.27釐米粗的藤鞭抽打犯人的屁股。

一份新加坡律師公會的報告曾寫道：「行刑官使盡力氣揮鞭而下，當藤鞭打中犯人的屁股時，皮膚會裂開，先是出現一條白色裂紋，接著滲出鮮血。三鞭之後，臀部就會皮開肉綻，多數犯人在受到最初的三鞭時會奮力掙扎，然後逐漸變得虛弱無力。