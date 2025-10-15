比太陽系更古老至少30億年！神秘星際天體劃過火星上空

歐洲太空總署近期拍攝到一顆神秘的星際天體劃過火星上空，其來自一個完全不同的恆星系統，並可能比整個太陽系更古老至少30億年。這顆彗星稱為「3I/ATLAS」，它的名字以3I開頭，代表這是至今已知的第三個星際天體。

非太陽系恆星系統

《SciTechDaily》報導，3I/ATLAS於今年7月首次被智利ATLAS望遠鏡發現，往後，科學家一直利用望遠鏡進行追蹤，發現3I/ATLAS並非來自與太陽系相同的氣體和塵埃雲，而是源自外太空遙遠恆星周圍的微小光點。

如今，科學家使用彩色立體表面成像系統 (CaSSIS) 拍攝一系列彗星影像，而3I/ATLAS則呈現為一個略微模糊的白點。CaSSIS相機首席研究員湯姆士表示，對於該儀器來說，這是一次非常具有挑戰性的觀測，這顆彗星比過往觀測的目標要暗淡1萬到10萬倍。

「彗星攔截器」任務

《Earth.com》報導，3I/ATLAS是繼2017年的1I/ʻOumuamua和2019年的2I/Borisov之後，迄今發現的第三顆星際天體。相對而言，太陽系中的每一顆行星、衛星、小行星、彗星和生命體都有共同起源，儘管星際彗星不屬於該系統，但提供探究太陽系星球的形成線索。

目前，歐洲太空總署正進行一項「彗星攔截器」任務，其目標是在太空中等待來自太陽系外圍的新彗星，甚至是另一個星際物體。

