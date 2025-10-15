快訊

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

長榮空服員曝請假苛刻「生病明碼標價」 工會揚言高層再神隱將陳抗

希臘國會將准許每日工時13小時 遭工會與在野黨抨擊

中央社／ 雅典15日綜合外電報導

希臘國會預計今天將批准一項改革法案，允許勞工在例外情況下每日工時延長至13小時，此法案遭到工會和在野黨的猛烈抨擊。

法新社報導，由於執政的保守黨在擁有300席的國會中握有156席，預計這項新法案將會獲得通過。

工會本月已針對這項改革發動兩次大罷工，最近一次是在昨天。

希臘政府堅稱，每日工時13小時並非強制性，僅影響民營企業，且一年內不得實施超過37天。

勞工部長克拉梅烏絲（Niki Kerameus）昨天告訴希臘天空電視台（Skai TV），這項措施「需經員工同意」才能實行。

這項改革被視為主要針對希臘的服務業，特別是在夏季旅遊旺季期間，以便讓雇主不必多聘請員工。

在野黨和工會則主張，如果員工拒絕延長工時，將面臨被解雇的風險。

希臘公共部門總工會（ADEDY）的高層成員查濟利亞迪斯（Stefanos Chatziliadis）昨天在第撒隆尼基（Thessaloniki）的抗議中對法新社表示：「我們的身心健康，以及個人生活和工作之間的平衡，都是金錢無法取代的財富。」

在希臘，現行法定每日工時為8小時，可依法加班並獲得加班費。希臘已將每週工作6天制合法化，尤其適用觀光業等旺季時高度需要人力的產業。

希臘 工時 法案

延伸閱讀

NBA／不想在美國退休 字母哥：想回希臘結束選手生涯

馬達加斯加國會投票彈劾總統 精銳部隊接管政權

保護清潔隊員安全！工會籲落實定時定點收運 新北環保局：逐年調整

法總理拋二次組閣名單 在野黨強烈反彈提不信任動議

相關新聞

3下就皮開肉綻！新加坡擬祭「鞭刑」嚴懲詐騙犯 最重可鞭24下

路透與新加坡海峽時報14日報導，根據新加坡刑法修正草案，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，可能面臨鞭刑處罰。

捷克也變天了！右翼浪潮再起「本國利益至上」

2025 年10月5日，捷克眾議院大選結果出爐，由右翼政黨ANO2011擊敗現任總理所屬的政黨聯盟SPOLU，以34.5%的得票率取得國會最多數席次，預計將由有「捷克川普」之稱的ANO2011黨主席巴比斯（Andrej Babiš）出任總理。

比太陽系更古老至少30億年！神秘星際天體劃過火星上空

歐洲太空總署近期拍攝到一顆神秘的星際天體劃過火星上空，其來自一個完全不同的恆星系統，並可能比整個太陽系更古老至少30億年。

熊出沒增多！他血搏20分鐘脫險保命 專家曝2關鍵避正面衝突

根據日媒「FNN」報導，近來日本各地熊出沒與傷人事件迅速攀升，《日本熊事件簿》、《熊口逃生紀實》的採訪團隊「風來堂」整理歷劫歸來的當事人訪談，並提出幾項熊口餘生的關鍵提醒與建議。

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）...

這時間喝咖啡死亡風險低16%！哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

如果咖啡是日常不可或缺的醒腦儀式，那就該喝得更健康。華盛頓郵報報導，美國哈佛大學醫學院研究員帕理帢（Trisha Pas...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。