秋季赴日美食清單洗牌！北海道鮭魚卵漲翻天 麝香葡萄變划算

聯合新聞網／ 綜合報導
今年北海道鮭魚漁獲量大減，連帶影響鮭魚卵價格大幅上漲。 圖／ingimage
今年北海道鮭魚漁獲量大減，連帶影響鮭魚卵價格大幅上漲。 圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，想要在米飯上鋪滿粒粒飽滿透亮、橙紅誘人的鮭魚卵，這個秋天得「先看價格再下手」。記者在東京澀谷的一間海鮮燒烤吃到飽餐廳採訪時看到，客人豪氣舀滿整杓鮭魚卵，但店家坦言今年進貨價格再創新高。

該店老闆米滿尚悟表示，過去進貨時用北海道產鮭魚卵，因價格一路上漲，只好改用進口貨，老闆估算，「一大匙的成本就逼近1,000日圓（約台幣203元）」。價格上漲的主因在上游供應吃緊，北海道現正值秋鮭季，卻傳出鮭魚漁獲量大減。

與漁獲量已降低的2024年相比，今年只有去年約三成的量，漁船即使出海，也有很大可能會虧本。根據北海道總研的調查數據顯示，鮭魚漁獲量從最高峰2004年的6057萬尾一路下滑，雖中途有小幅回升，但2025年的鮭魚漁獲量預估僅有約1141萬尾，為歷年來新低，只有20年前的五分之一。小樽市商店街裡的鮭魚卵丼飯，便上漲了1000日圓。

雖然如此，想吃秋季當令美味的經濟選擇，還有當季盛產的蔬果。情王麝香葡萄落在約600日圓（約台幣122元）」、北海道產南瓜每100克約33日圓（約台幣7元），比往年更親民。超市業者說，色澤鮮艷的柿子多為單顆100多日圓，較去年便宜1至2成；栗子也比剛上市時的價錢低了2成。消費者如果想要兼顧荷包和口腹之欲，或許要先調整一下計畫中的美食清單。

鮭魚 海鮮 南瓜 美食 北海道 日本

