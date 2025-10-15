英國氣候變遷委員會示警 高溫危機須緊急因應

英國氣候變遷委員會今天警告，英國須提前因應2050年前全球均溫較工業化前上升至少攝氏2度的情況，因為政府對目前已出現的極端天氣，準備明顯不足。

路透社報導，今年是英國有紀錄以來最熱的夏天，異常高溫對健康、農業及基礎設施造成衝擊，多個地區甚至宣布進入乾旱狀態。

英國氣候變遷委員會（Climate Change Committee）在回應環境大臣徵詢意見的公開信表示：「顯然，我們目前對這些天氣與氣候變化仍未作好調整，遑論面對數十年後預期可見的挑戰。」

英國氣候變遷委員會指出6大值得注意的關鍵領域：公共衛生、糧食安全、基礎建設韌性、城市與城鎮防災、公共服務維持與運作，以及推動具氣候韌性的經濟成長。

全球多數國家曾於2015年巴黎協定（ParisAgreement）承諾，致力將全球均溫升幅控制在工業化前水準的攝氏1.5度以內。不過，聯合國及歐盟科學機構資料顯示，全球均溫目前已上升1.3至1.4度，科學家對此升幅感到訝異。

此組織的適應委員會（Adaptation Committee）主席金恩（Julia King）在記者會表示。「我們仍相信（將均溫升幅控制）在攝氏1.5度內是可實現的長期目標，但未能達標的風險顯然正在上升。」

此組織同時也提醒，不能輕忽本世紀末全球均溫升幅達攝氏4度的可能，政府在規劃住宅與基礎設施時，應考量它們如何面對未來的75到100年。