快訊

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

不滿勞動改革措施 比利時全國罷工8萬人上街抗議

中央社／ 布魯塞爾14日專電

為了抗議政府對於退休金和勞動市場改革措施，比利時的多個工會在今天發動全國大罷工。受到罷工影響，今天布魯塞爾的公共交通大規模中斷與延遲。警方統計約有8萬人上街，工會方面則稱參與人數達14萬人。

這次比利時全國大罷工是由ACV-CSC、FGTB-ABVV及CGSLB-ACLVB三大工會發起，他們形容「政府正在攻擊勞工權益」。工會提出的訴求包含加班津貼、提前退休條件放寬、更高的退休金以及年輕勞工的就業保障。

今天上午，來自比利時各地的罷工參與者陸續抵達布魯塞爾，並在布魯塞爾北站聚集。參與罷工的民眾除了手持標語、大喊口號外，也有人鳴汽笛、施放各色煙霧彈。

根據「布魯塞爾時報」報導，在今天凌晨，布魯塞爾市中心周圍發生了數起的縱火、破壞公共設施的案件。當地警方逮捕了多名嫌犯，並發布新聞稿稱，經過初步調查後顯示「是故意的行為，很可能是為了擾亂交通而做」。

罷工的遊行隊伍從布魯塞爾北站出發，前往位在布魯塞爾南站的終點。沿途除了警方封路進行交通管制外，也有許多工會成員協助引導並維持現場秩序。

一名在公共運輸系統工作的遊行參與者告訴中央社記者，目前的政府並未聆聽勞工的想法，並且持續推動「不受歡迎的改革措施」，因此民眾才會一再走上街頭。

遊行的隊伍中也可看見年輕的學生，以及帶著兒童的家長。

受到罷工遊行的影響，今天公共交通服務大規模中斷或延遲，由於罷工導致人力不足，布魯塞爾機場（Brussels Airport）與布魯塞爾沙勒羅瓦機場（Brussels South Charleroi Airport）取消所有出發的航班，而沙勒羅瓦機場更取消了所有抵達航班。

布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）在社群平台發布公告稱，罷工造成布魯塞爾市區內部分地鐵、公車和路面電車中斷或延遲。

罷工遊行在下午2時左右結束，警方估計約有8萬人參加，然而FGTB-ABVV的領導人波德生（ThierryBodson）表示，實際參加的人數接近14萬人。他並表示，在年底前將採取進一步行動與罷工。

布魯塞爾 罷工 機場

延伸閱讀

影／2025桃園國際機場美食嘉年華起跑 邀旅客評分選出「金饗獎」

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議歷史

台鐵336名員工春節休假遭記曠職「行政訴訟敗訴確定」台鐵產工說話了

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

相關新聞

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）...

這時間喝咖啡死亡風險低16%！哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

如果咖啡是日常不可或缺的醒腦儀式，那就該喝得更健康。華盛頓郵報報導，美國哈佛大學醫學院研究員帕理帢（Trisha Pas...

大阪世博閉幕吸2529萬人次、賺1.89億 她全勤打卡184天

2025年世界博覽會（大阪世博）13日閉幕。184天展期吸引約2529萬人次造訪大阪市人工島「夢洲」會場，可實現230億...

西班牙突降暴雨成災 洪水淹沒街道

西班牙東北部加泰隆尼亞地區12日突降暴雨引發嚴重水浸，多地街道積水成河，汽車幾乎被淹沒，部分民眾受困車內或建築物中。此次...

豪雨引發山崩 墨西哥傳64死65失聯

墨西哥中部與東部地區近日慘遭洪災侵襲，造成64人喪生，另有65人通報失聯，救援人員13日持續趕往受困地區，設法搶救被洪水...

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。