不滿勞動改革措施 比利時全國罷工8萬人上街抗議

為了抗議政府對於退休金和勞動市場改革措施，比利時的多個工會在今天發動全國大罷工。受到罷工影響，今天布魯塞爾的公共交通大規模中斷與延遲。警方統計約有8萬人上街，工會方面則稱參與人數達14萬人。

這次比利時全國大罷工是由ACV-CSC、FGTB-ABVV及CGSLB-ACLVB三大工會發起，他們形容「政府正在攻擊勞工權益」。工會提出的訴求包含加班津貼、提前退休條件放寬、更高的退休金以及年輕勞工的就業保障。

今天上午，來自比利時各地的罷工參與者陸續抵達布魯塞爾，並在布魯塞爾北站聚集。參與罷工的民眾除了手持標語、大喊口號外，也有人鳴汽笛、施放各色煙霧彈。

根據「布魯塞爾時報」報導，在今天凌晨，布魯塞爾市中心周圍發生了數起的縱火、破壞公共設施的案件。當地警方逮捕了多名嫌犯，並發布新聞稿稱，經過初步調查後顯示「是故意的行為，很可能是為了擾亂交通而做」。

罷工的遊行隊伍從布魯塞爾北站出發，前往位在布魯塞爾南站的終點。沿途除了警方封路進行交通管制外，也有許多工會成員協助引導並維持現場秩序。

一名在公共運輸系統工作的遊行參與者告訴中央社記者，目前的政府並未聆聽勞工的想法，並且持續推動「不受歡迎的改革措施」，因此民眾才會一再走上街頭。

遊行的隊伍中也可看見年輕的學生，以及帶著兒童的家長。

受到罷工遊行的影響，今天公共交通服務大規模中斷或延遲，由於罷工導致人力不足，布魯塞爾機場（Brussels Airport）與布魯塞爾沙勒羅瓦機場（Brussels South Charleroi Airport）取消所有出發的航班，而沙勒羅瓦機場更取消了所有抵達航班。

布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）在社群平台發布公告稱，罷工造成布魯塞爾市區內部分地鐵、公車和路面電車中斷或延遲。

罷工遊行在下午2時左右結束，警方估計約有8萬人參加，然而FGTB-ABVV的領導人波德生（ThierryBodson）表示，實際參加的人數接近14萬人。他並表示，在年底前將採取進一步行動與罷工。