史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）， 10月13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加薩地帶停火第一階段協議。期間，施凱爾於會上誤以為川普邀請他上前發言，結果遭到外界嘲笑。

周一，當川普向全球媒體發表演說時，他讚揚了各國領導人為促成國際和平協議所做的貢獻；而施凱爾當時站在他身後。

過程中，川普先按字母順序排列的國家來感謝他們在解決各種國際衝突方面所做的努力，最後他提到了英國。川普對施凱爾表示歡迎，並稱他為「朋友」。川普說：「英國在哪裡？過來。」此時，面帶笑容的施凱爾走到他面前，似乎準備在講台上發言。

川普接著問他：「一切順利嗎？」，施凱爾回答說：「非常好。」

「很高興您能來。」川普補充說。但就在川普邀請施凱爾上前後，他迅速轉身背對著他繼續講話，留下英國首相尷尬地站在一旁。其後，施凱爾似乎抿著嘴唇，然後悄悄地返回到其他國家領導人的隊伍之中，整個過程顯得有些尷尬和害羞。

有眼利的網友更發現，站在川普右邊的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）似乎被這場對話逗樂了，還疑似做出了一個鬼臉。

對於這尷尬一幕，有網友笑著拍手說：「噢！他想上台講話，川普卻把他打發走了。」還有網友在社交媒體上嘲笑這一尷尬失誤，稱這次互動是一次「史詩般的娛樂」。

Best clip of the day of Keir Starmer. Well done Donald Trump for showing the world what a useless piece of $hit he really is pic.twitter.com/eh2oRj7Vfi — HJB News (@HJB_News__) 2025年10月13日

延伸閱讀：

加沙和平峰會埃及舉行 各調解國簽停火協議 以哈無代表出席

以哈同意特朗普首階段和議 歐洲阿拉伯外長巴黎商討加沙戰後未來

文章授權轉載自《香港01》