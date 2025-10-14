快訊

史詩級娛樂畫面曝光！川普1舉動讓英相好尷尬 義總理目睹全程偷笑

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 同仁哀慟

聽新聞
0:00 / 0:00

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

香港01／ 撰文／羅保熙
多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（中）、英國首相施凱爾（右），10月13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加薩地帶停火第一階段協議。圖／法新社
多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（中）、英國首相施凱爾（右），10月13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加薩地帶停火第一階段協議。圖／法新社

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）， 10月13日晚在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫舉行峰會，聚焦加薩地帶停火第一階段協議。期間，施凱爾於會上誤以為川普邀請他上前發言，結果遭到外界嘲笑。

周一，當川普向全球媒體發表演說時，他讚揚了各國領導人為促成國際和平協議所做的貢獻；而施凱爾當時站在他身後。

過程中，川普先按字母順序排列的國家來感謝他們在解決各種國際衝突方面所做的努力，最後他提到了英國。川普對施凱爾表示歡迎，並稱他為「朋友」。川普說：「英國在哪裡？過來。」此時，面帶笑容的施凱爾走到他面前，似乎準備在講台上發言。

川普接著問他：「一切順利嗎？」，施凱爾回答說：「非常好。」

「很高興您能來。」川普補充說。但就在川普邀請施凱爾上前後，他迅速轉身背對著他繼續講話，留下英國首相尷尬地站在一旁。其後，施凱爾似乎抿著嘴唇，然後悄悄地返回到其他國家領導人的隊伍之中，整個過程顯得有些尷尬和害羞。

有眼利的網友更發現，站在川普右邊的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）似乎被這場對話逗樂了，還疑似做出了一個鬼臉。

對於這尷尬一幕，有網友笑著拍手說：「噢！他想上台講話，川普卻把他打發走了。」還有網友在社交媒體上嘲笑這一尷尬失誤，稱這次互動是一次「史詩般的娛樂」。

延伸閱讀：

加沙和平峰會埃及舉行 各調解國簽停火協議 以哈無代表出席

以哈同意特朗普首階段和議 歐洲阿拉伯外長巴黎商討加沙戰後未來

文章授權轉載自《香港01》

川普 施凱爾 英國 梅洛尼 普拉伯沃 美國

相關新聞

這時間喝咖啡死亡風險低16%！哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

如果咖啡是日常不可或缺的醒腦儀式，那就該喝得更健康。華盛頓郵報報導，美國哈佛大學醫學院研究員帕理帢（Trisha Pas...

史詩級娛樂畫面曝！川普1舉動讓施凱爾好尷尬 梅洛尼目睹全程偷笑

多個國家和國際組織領導人包括美國總統川普（Donald Trump）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）和普拉伯沃（Prabowo Subianto）...

大阪世博閉幕吸2529萬人次、賺1.89億 她全勤打卡184天

2025年世界博覽會（大阪世博）13日閉幕。184天展期吸引約2529萬人次造訪大阪市人工島「夢洲」會場，可實現230億...

西班牙突降暴雨成災 洪水淹沒街道

西班牙東北部加泰隆尼亞地區12日突降暴雨引發嚴重水浸，多地街道積水成河，汽車幾乎被淹沒，部分民眾受困車內或建築物中。此次...

豪雨引發山崩 墨西哥傳64死65失聯

墨西哥中部與東部地區近日慘遭洪災侵襲，造成64人喪生，另有65人通報失聯，救援人員13日持續趕往受困地區，設法搶救被洪水...

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。