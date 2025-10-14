快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16%！哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國哈佛大學醫學院研究員帕理帢指出，中午以前喝咖啡的人，死亡風險比整天包括下午、晚上都喝的人低16%。圖為示意圖。新華社
如果咖啡是日常不可或缺的醒腦儀式，那就該喝得更健康。華盛頓郵報報導，美國哈佛大學醫學院研究員帕理帢（Trisha Pasricha）研究數十篇相關論文後分享幾個聰明喝咖啡的秘訣，中午以前喝咖啡的人，死亡風險比整天包括下午、晚上都喝的人低16%，而未過濾咖啡則與較高死亡率相關。

帕理帢給出咖啡加糖奶的理想健康比例是，每杯咖啡加糖不超過1茶匙、加全脂牛奶不超過2湯匙；而且每天喝約3.5杯濾泡咖啡是最理想的健康量。

2022年一項研究指出，喝咖啡不加糖族群的死亡風險最低，即使每天喝超過4.5杯無糖咖啡也與較長的壽命有關。若只加1茶匙糖也依然能維持咖啡對健康的效益。而根據世界衛生組織建議的每日上限是：女性6茶匙、男性9茶匙。

除了怎麼喝，「什麼時候喝」也有學問。最新研究分析超過4萬名美國人後發現，相比整天包括下午到晚上都喝咖啡的人，中午以前喝咖啡的人整體死亡風險低約16%。

對此，科學家指出，下午或晚上喝咖啡可能會影響睡眠品質；一項臨床試驗發現，午後與夜間大量攝取咖啡，會抑制人體約30%的褪黑激素分泌。生理時鐘長期受到干擾的影響也可能與體內發炎反應及免疫系統變化有關。

如果偏好即溶或低咖啡因咖啡，也不用擔心。2022年一項研究顯示，不論研磨、即溶或低咖啡因版本，健康效益幾乎相同。

帕理帢提醒，倒是要留意沖煮方式。法式濾壓壺與傳統義式濃縮雖香氣濃郁，但2020年一項針對50萬名挪威人的研究發現，未過濾咖啡與較高的死亡率有關。

另一項研究指出，每天喝3到5杯義式濃縮咖啡，或每天喝6杯以上法式濾壓咖啡的人，其血清膽固醇濃度明顯偏高。原因在於未過濾咖啡含有一種名為雙萜類（diterpenes）的化合物，這些物質會以多種方式提高膽固醇，包括降低肝臟清除體內低密度脂蛋白（LDL）的能力。

濾紙則能有效攔截這些提升膽固醇的化合物，避免它們進入咖啡液中。有趣的是很少人知道，就技術上而言，即溶與膠囊咖啡在製程上都屬「有過濾」類型。

