疑利用馬斯克星鏈服務 緬甸詐騙園區掃蕩後仍擴張

中央社／ 泰國美索14日綜合外電報導

法新社調查發現，緬甸境內被指控詐騙全球數十億美元的詐騙園區，在當局聲稱已將其根除的數個月後，正迅速擴張，且園區許多建物上安裝了馬斯克的星鏈服務碟形天線。

泰國與緬甸邊境米瓦迪（Myawaddy）周圍戒備森嚴的園區內，新建物正如雨後春筍般拔地而起，衛星影像和法新社的無人機畫面顯示，許多建築物上裝設了億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下「星鏈」（Starlink）服務的碟形天線。

根據亞太網路資訊中心（APNIC）數據，星鏈服務在2月掃蕩行動時還默默無聞，但從7月3日到10月1日，已成為緬甸每天最大的網路供應商。

美國國會聯合經濟委員會（Joint EconomicCommittee）告訴法新社，他們已開始調查星鏈與這些詐騙中心的關聯；這個委員會有權傳喚馬斯克出面作證。

星鏈的母公司太空探索科技公司（SpaceX）未回應法新社的置評請求。

中國、泰國和緬甸在2月曾迫使保護這些詐騙中心的親軍政府緬甸民兵承諾「根除」這些園區。

他們從殘酷的電話詐騙系統中解救了約7000人，其中大多數是中國公民。聯合國表示，這個系統涉及強迫勞動和人口販運。

許多受害者告訴法新社，他們遭到詐騙集團首腦毆打，並被迫長時間工作，這些首腦透過電話、網路和社群媒體詐騙全球受害者。

