印度止咳糖漿含有毒物奪逾20童命 WHO警告勿用

世界衛生組織（WHO）今天公布3款有害的止咳糖漿，其中一款在印度陸續奪走超過20名兒童性命的有毒藥水。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，世界衛生組織根據印度提供的資料向全球發出警報，警告不要再使用3種藥用糖漿，其中一種就是最近在印度奪走多條人命的止咳糖漿。

印度陸續出現超過20名兒童，在出現感冒症狀後喪命的消息，悲劇被認為與一款止咳糖漿有關，事件爆發後，印度中央政府已經警告地方政府，敦促各邦在開藥給兒童時要謹慎，類似的止咳糖漿不應開立給2歲以下幼童，也不建議5歲以下兒童使用。

經過初步化驗，那款名為Coldrif的止咳糖漿被發現內含有毒物質二甘醇（DEG），包括坦米爾那都（Tamil Nadu）、馬德雅（Madhya Pradesh）、克勒拉（Kerala）等地方政府在得知化驗結果後，陸續下令禁止該產品銷售。

印度人報（The Hindu）提到，生產那款止咳糖漿的製藥公司Sresan Pharmaceuticals已被下令關閉，生產許可證也被吊銷，政府已要求各私人藥鋪、連鎖藥局立即停止銷售、購買、批發那種止咳糖漿，同時建議民眾不要再使用那種具有高度潛在風險的藥品。

根據印度醫藥品監管機構（CDSCO）的資料，那款止咳糖漿中的二甘醇濃度超過48%，幾乎是許可量0.1%的500倍。

印度新聞信託社（PTI）報導，在事件發生後，世界衛生組織曾詢問印度當局，那款止咳糖漿是否出口到其他國家，印度衛生當局為此對外表示，被認定有毒的藥品並未出口到其他國家，美國食品暨藥物管理局（FDA）也證實，該止咳糖漿並未進口到美國。

世界衛生組織這次公布的3款危險藥物，包括SresanPharmaceuticals的Coldrif、Rednex Pharmaceuticals的Respifresh TR 、Shape Pharma的ReLife共3款藥物特定批次的藥品。

世界衛生組織明確表示，這些印度的藥品有重大危險，可能導致嚴重、致命的疾病。