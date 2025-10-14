快訊

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

列黑名單拒載？「最噁航班」乘客嗑7便當還邊吐邊丟食 立榮航空回應了

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台…共伴效應威脅熱區曝

印度止咳糖漿含有毒物奪逾20童命 WHO警告勿用

中央社／ 新德里14日專電

世界衛生組織（WHO）今天公布3款有害的止咳糖漿，其中一款在印度陸續奪走超過20名兒童性命的有毒藥水。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，世界衛生組織根據印度提供的資料向全球發出警報，警告不要再使用3種藥用糖漿，其中一種就是最近在印度奪走多條人命的止咳糖漿。

印度陸續出現超過20名兒童，在出現感冒症狀後喪命的消息，悲劇被認為與一款止咳糖漿有關，事件爆發後，印度中央政府已經警告地方政府，敦促各邦在開藥給兒童時要謹慎，類似的止咳糖漿不應開立給2歲以下幼童，也不建議5歲以下兒童使用。

經過初步化驗，那款名為Coldrif的止咳糖漿被發現內含有毒物質二甘醇（DEG），包括坦米爾那都（Tamil Nadu）、馬德雅（Madhya Pradesh）、克勒拉（Kerala）等地方政府在得知化驗結果後，陸續下令禁止該產品銷售。

印度人報（The Hindu）提到，生產那款止咳糖漿的製藥公司Sresan Pharmaceuticals已被下令關閉，生產許可證也被吊銷，政府已要求各私人藥鋪、連鎖藥局立即停止銷售、購買、批發那種止咳糖漿，同時建議民眾不要再使用那種具有高度潛在風險的藥品。

根據印度醫藥品監管機構（CDSCO）的資料，那款止咳糖漿中的二甘醇濃度超過48%，幾乎是許可量0.1%的500倍。

印度新聞信託社（PTI）報導，在事件發生後，世界衛生組織曾詢問印度當局，那款止咳糖漿是否出口到其他國家，印度衛生當局為此對外表示，被認定有毒的藥品並未出口到其他國家，美國食品暨藥物管理局（FDA）也證實，該止咳糖漿並未進口到美國。

世界衛生組織這次公布的3款危險藥物，包括SresanPharmaceuticals的Coldrif、Rednex Pharmaceuticals的Respifresh TR 、Shape Pharma的ReLife共3款藥物特定批次的藥品。

世界衛生組織明確表示，這些印度的藥品有重大危險，可能導致嚴重、致命的疾病。

延伸閱讀

韓美關稅協議 有新方案

外資買亞股力捧南韓 單周加碼9億美元最多

印度航空波音787頻故障 機師聯會籲停飛徹查

英國、印度發展武器系統合作 敲定4.7億美元飛彈合約

相關新聞

韓國政變失敗後，社會運動發生全新進化？

自去年彈劾總統示威以來，韓國的示威文化正悄然轉變。當前韓國的社運不再侷限於表達悲壯的受難情緒，反而融入了具現代感且受到年輕世代喜愛的K-POP元素。

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉...

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

日本全日空一架國內線客機，昨晚從東京羽田機場起飛時，疑似撞到跑道上的照明，因此決定返航檢查機身。這架飛機降落後，經檢查發...

SpaceX星艦再度升空 成功部署測試衛星又重返地球

億萬富豪馬斯克旗下太空事業SpaceX的「星艦」（Starship）在周一升空，進行第11次試飛，這回成功在太空部署了測...

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。

無法去愛店了！自助點餐障礙多 日本嬤嘆：整個世界繞著智慧手機

根據日媒「產經新聞」報導，從超商、量販店到連鎖超市，「自助結帳」與「手機點餐」愈來愈普及，但對不熟電子裝置的長輩卻是一道門檻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。