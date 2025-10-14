馬來西亞流感肆虐 6000學童染疫部分學校停課
馬來西亞教育部官員表示，國內約有6000名學生感染流感，部分學校已停課，以確保學童和教職員工的安全。
根據當地新聞廣播公司發布的影片，教育部總監阿瑪德（Mohd Azam Ahmad）昨天表示：「我們已經從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中累積了處理傳染病的豐富經驗。」
他補充表示：「我們已提醒學校遵循這些準則，鼓勵佩戴口罩並減少學生之間的大型團體活動。」
路透社報導，阿瑪德沒有具體說明有多少學校停課，但表示全國多個地區都檢測到流感病例。
衛生部上週報告全國有97處流感群聚感染，高於前一週的14處，其中大部分發生在學校及幼兒園。
