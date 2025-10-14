快訊

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
第56屆年度金鴿獎邀請基督教音樂家共襄盛舉，以「耶穌為節目中心」揭開序幕。（Photo by Miel San Marcos, Dove Awards）
第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉，並藉由詩歌創作一同頌讚神，激勵來自世界各地的歌迷。

耶穌為節目中心

福音音樂協會》報導，典禮主持人威爾斯宣布「耶穌為節目中心」，並在開場中鼓勵現場觀眾：「我們今晚在這裡只有一個原因，所有人之間的一個共同點，那就是我們認識到，沒有耶穌我們就一無所有。……如果沒有主在你們身邊，我們就沒有什麼值得慶祝。」

美國創作歌手迪克森接受採訪時表示，現在人們比以往任何時候更渴望真理，對此，基督徒應勇敢生活，面對挫折不要妥協，神的話語從頭到尾都是真理。

神的恩賜創作音樂

基督教廣播網》報導，現場基督教音樂家一致認為，音樂創作一切都來自上帝的恩賜，並要與世界各地的人們一同分享，而鴿子獎頒獎典禮成為向世界展示基督徒充滿希望的信息。

美國創作歌手霍頓表示，「為了基督文化參與頒獎典禮，真的非常榮幸。」美國歌手克里斯小子也強調，「這裡的氛圍非常好，充滿了信仰和愛的氛圍。」美國嘻哈歌手勒克芮指出，「人們來得正是時候，我們需要看到團結合一的景象。」

