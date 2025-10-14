快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

SpaceX星艦再度升空 成功部署測試衛星又重返地球

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
SpaceX的超重型推進器搭載星艦太空船，13日從德州Starbase的發射台升空，進行第11次試飛。路透
SpaceX的超重型推進器搭載星艦太空船，13日從德州Starbase的發射台升空，進行第11次試飛。路透

億萬富豪馬斯克旗下太空事業SpaceX的「星艦」（Starship）在周一升空，進行第11次試飛，這回成功在太空部署了測試用的模擬衛星，並大致完整地返回地球，重演先前在8月達成的關鍵任務，為馬斯克實現星艦定期發射至軌道甚至更遠的目標做準備。

這艘被稱為「史上最巨大、威力最強」的火箭，在當地時間13日下午6時24分從SpaceX位於德州南部的 Starbase發射基地震撼升空。

這回星艦在發射幾分鐘後，「超重型推進器」與太空船主艦分離，啟動引擎準備著陸，最後如上次一樣降落在墨西哥灣海面。

隨後，當星艦成功部署一系列用來模擬的「假衛星」後，任務控制中心響起了熱烈歡呼與「USA！USA！」口號。這些假衛星是用來模擬SpaceX更高階星鏈（Starlink）衛星的大小與外觀。SpaceX計劃利用星艦來發射未來新一代Starlink衛星，以大幅提升太空聯網服務能力。

接下來，星艦以每小時26,800公里時速重返大氣層，最後直立降落在印度洋，隨即爆炸成巨大的火球。

SpaceX任務直播主持人休特在轉播中表示：「我們正試著探索這艘太空船的極限。」

儘管SpaceX執行長馬斯克的終極目標是讓星艦成為人類移居火星的工具，不過，SpaceX目前也與美國太空總署（NASA）簽有價值約40億美元的合約，將星艦改裝成能在最早2027年執行「登月運送任務」的登月艙。

然而在此之前，SpaceX仍需克服多項前所未有的技術挑戰，尤其是有能力能在軌道上加油，以及「連續十多次成功發射」。由於星艦迄今尚未完成完整的軌道任務，上述任務都極具挑戰。

在這些難題尚未克服的情況下，外界普遍懷疑SpaceX能否如期在2027年前登月，或能否在搶在中國大陸前頭，先將太空人送上月球。

NASA前署長布萊登斯坦在9月的參議院聽證會上表示：「我們早於中國之前登月的機會極低」，星艦的複雜性正是主要原因之一。

SpaceX 太空人 馬斯克

延伸閱讀

【專家之眼】馬一兆鎂，教宗撈過界了嗎？ 我無事民自富

珍古德臨終語出驚人！想送川普習近平到太空原因曝光 這些人也被點名

馬斯克控Netflix提倡跨性別 號召支持者取消訂閱

全球首富身價再飆 馬斯克創紀錄 躍5000億元富豪

相關新聞

韓國政變失敗後，社會運動發生全新進化？

自去年彈劾總統示威以來，韓國的示威文化正悄然轉變。當前韓國的社運不再侷限於表達悲壯的受難情緒，反而融入了具現代感且受到年輕世代喜愛的K-POP元素。

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

日本全日空一架國內線客機，昨晚從東京羽田機場起飛時，疑似撞到跑道上的照明，因此決定返航檢查機身。這架飛機降落後，經檢查發...

SpaceX星艦再度升空 成功部署測試衛星又重返地球

億萬富豪馬斯克旗下太空事業SpaceX的「星艦」（Starship）在周一升空，進行第11次試飛，這回成功在太空部署了測...

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉...

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。

無法去愛店了！自助點餐障礙多 日本嬤嘆：整個世界繞著智慧手機

根據日媒「產經新聞」報導，從超商、量販店到連鎖超市，「自助結帳」與「手機點餐」愈來愈普及，但對不熟電子裝置的長輩卻是一道門檻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。