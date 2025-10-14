快訊

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

韓國瑜許可鳳山水庫光電板 陳菁徽：招標陳菊、啟用陳其邁

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

中央社／ 東京14日綜合外電報導
全日空班機。美聯社
全日空班機。美聯社

日本全日空一架國內線客機，昨晚從東京羽田機場起飛時，疑似撞到跑道上的照明，因此決定返航檢查機身。這架飛機降落後，經檢查發現前輪受損，所幸機上174人無人受傷。

「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，這架機型為波音（Boeing）737-800的全日空（All Nippon Airways, ANA）飛機，昨晚原定飛往山口縣的岩國機場，當時載著機組人員6人與乘客168人，共174人。

日本政府國土交通省東京機場事務所與全日空表示，這架飛機當晚9時左右從D跑道起飛，隨後飛行員向管制官通報「好像擦撞到跑道上的燈」。

這架飛機後來決定檢查飛機狀態，返回羽田機場，降落之後飛機處於無法自行移動的狀態。飛機經過檢查，前輪2顆輪胎受損。國交省東京機場事務所與全日空表示，飛機可能是在輪胎破損的狀態下著陸。

而事後經過確認，羽田機場跑道邊燈受損，且周遭碎片四散。

全日空就此發布聲明表示，「造成顧客與相關人士麻煩與引發擔憂，對此深深致歉」。

羽田機場D跑道今年4月也曾發生類似事件，當時日本航空（Japan Airlines, JAL，簡稱日航）一架客機在同個跑道起飛滑行途中，撞壞跑道左側助航燈，後來這架班機因此取消。

延伸閱讀

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

東京米其林二星餐廳全員出動 首度快閃高雄漢來3天

金門飛機班班客滿...旅客過境不留財 業者籲中轉客留宿帶動經濟

恐死1.1萬人！日專家：若有逾7.3的直下型地震 震央在東京這區最慘

相關新聞

韓國政變失敗後，社會運動發生全新進化？

自去年彈劾總統示威以來，韓國的示威文化正悄然轉變。當前韓國的社運不再侷限於表達悲壯的受難情緒，反而融入了具現代感且受到年輕世代喜愛的K-POP元素。

全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人

日本全日空一架國內線客機，昨晚從東京羽田機場起飛時，疑似撞到跑道上的照明，因此決定返航檢查機身。這架飛機降落後，經檢查發...

SpaceX星艦再度升空 成功部署測試衛星又重返地球

億萬富豪馬斯克旗下太空事業SpaceX的「星艦」（Starship）在周一升空，進行第11次試飛，這回成功在太空部署了測...

頒獎典禮高舉耶穌 金鴿獎表彰信仰歌曲

第56屆年度金鴿獎 (Dove Awards) 頒獎典禮近日於田納西州納許維爾舉行，福音音樂協會聚集基督教音樂家共襄盛舉...

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。

無法去愛店了！自助點餐障礙多 日本嬤嘆：整個世界繞著智慧手機

根據日媒「產經新聞」報導，從超商、量販店到連鎖超市，「自助結帳」與「手機點餐」愈來愈普及，但對不熟電子裝置的長輩卻是一道門檻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。