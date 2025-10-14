全日空客機波音737-800起飛後返航 前輪疑撞助航燈受損、機上載174人
日本全日空一架國內線客機，昨晚從東京羽田機場起飛時，疑似撞到跑道上的照明，因此決定返航檢查機身。這架飛機降落後，經檢查發現前輪受損，所幸機上174人無人受傷。
「每日新聞」與日本放送協會（NHK）報導，這架機型為波音（Boeing）737-800的全日空（All Nippon Airways, ANA）飛機，昨晚原定飛往山口縣的岩國機場，當時載著機組人員6人與乘客168人，共174人。
日本政府國土交通省東京機場事務所與全日空表示，這架飛機當晚9時左右從D跑道起飛，隨後飛行員向管制官通報「好像擦撞到跑道上的燈」。
這架飛機後來決定檢查飛機狀態，返回羽田機場，降落之後飛機處於無法自行移動的狀態。飛機經過檢查，前輪2顆輪胎受損。國交省東京機場事務所與全日空表示，飛機可能是在輪胎破損的狀態下著陸。
而事後經過確認，羽田機場跑道邊燈受損，且周遭碎片四散。
全日空就此發布聲明表示，「造成顧客與相關人士麻煩與引發擔憂，對此深深致歉」。
羽田機場D跑道今年4月也曾發生類似事件，當時日本航空（Japan Airlines, JAL，簡稱日航）一架客機在同個跑道起飛滑行途中，撞壞跑道左側助航燈，後來這架班機因此取消。
