學串珠戴文化 巴黎女人為排灣族琉璃珠瘋狂

每一顆琉璃珠都有故事，故事不只來自珠子，也來自為家族串上珠子的女人。為分享排灣族文化、自費勇闖巴黎的佳興部落，日前在東語校園舉辦工作坊，吸引各種膚色的女性齊聚一堂學串珠。當文化穿越國界，琉璃珠正在巴黎寫下新故事。

在法國聯合國教科文組織的鼓勵下，位於巴黎的法國國立東方語言與文化學院（INALCO，簡稱東語），於10月1日至2日舉辦第3屆非物質文化遺產日活動，今年主題為「紡織藝術」。

「琉璃珠項鍊串珠工作坊」為遺產日系列活動之一，由來自屏東泰武鄉排灣族佳興部落、「普樂蒂文化資產傳承保護協會」的9位婦女擔任老師，吸引滿室巴黎女人參與，即使語言不通，現場氣氛依舊熱絡、笑聲不斷。不少人特地從校外前來，並不僅限東語學生。

在2小時的工作坊中，學員先認識3種與婚禮相關的琉璃珠，如帶有彩色波紋的mulimulitan，象徵尊貴；閃爍金屬綠色的marutjamulang，代表山中稀有的昆蟲；而帶有螺旋紋的palic則有公母珠之分，代表生命的延續。

在9位老師的協助下，眾人圍成兩大圈開始串珠，學習打蛇結、固定琉璃珠，發揮巧思創作獨一無二的作品。過程中，不知不覺間，重現部落婦女齊聚一堂、為家族縫製祝福的排灣日常。

協會代表邱霄鳳（idis Sadjiljapan）接受中央社專訪，她解釋排灣族的琉璃珠約有30種名稱。然而珠子不只是珠子，因為每一顆珠子都承載一個家庭的故事。例如她有一個珠子，是她曾祖母出嫁時她的媽媽送給她的。「所以當排灣族女人戴上琉璃珠時，就能分辨她是誰家的女兒。」

邱霄鳳補充，串珠在部落是婦女的工作。母親們會圍坐在一起，為女兒準備嫁衣、為兒子縫製參與部落活動的衣服，在針線與琉璃珠之間，縫上滿滿的情感。

她說：「像我這件衣服上的串珠圖騰，可能是曾祖母當年縫的。當我們需要更換布料製作新衣服時，不會丟棄圖騰，而是移到新衣上，讓家族故事延續。而今天，這些琉璃珠也把故事帶到巴黎。」

東語中文系學生蘿拉（Lola）向中央社記者表示，串珠項鍊有點難，但在老師的協助下，她選擇自己喜歡的琉璃珠顏色，並且設計樣式，便一步步地完成了。

校外人士柯琳（Corine）熱愛紡織藝術。她說當得知有串珠項鍊工作坊後，便迫不及待地報名參加。這場活動讓她得以親身接觸遙遠的文化，並在實作中獲得快樂，然而，串珠過程比她想像中困難，因為需要保持規律並和諧的手感。

校外人士瑪果琳（Margolaine）是越南移民後代，透過IG上得知消息後前來參加，這是她首度接觸台灣文化。她替自己的項鍊設計了色彩交錯的效果。她說：「其實就像她們所說，這不只是一串項鍊，它訴說著我們的故事，也像極了我們自己。」

一位老師向中央社記者說：「看到大家這麼熱情的學串珠，想了解我們的文化，心裡感到很溫暖。」

為分享歷經20年重拾部落文化的經驗，「普樂蒂文化資產傳承保護協會」9位成員，與一位跟拍5年的紀錄片導演，以自費方式來到巴黎東語。她們先在9月29日至30日的南島語系研討會中演繹古謠、舉行教唱工作坊，隨後再帶領琉璃串珠課程。

邱霄鳳表示：「老人家告訴我們，如果有人願意聽我們的故事，我們就有責任說。所以當我們知道巴黎人想認識我們，我們就該自己支援自己的文化。