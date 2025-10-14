快訊

蘋果無痛跳槽！傳三星One UI 8.5支援iPhone轉移eSIM 新機S26有望登場

黃金漲翻天鑽石卻崩盤？稀土之外中國又握一張王牌

樂天女孩赴美應援「MLB台灣日」踩紅線…查到恐永久禁止入境 球團回應了

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

香港01／ 謝茜嘉／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。死者的兒子氣憤提告，認為卡達航空延誤急救處置，要求追究責任並求償。

根據英國《獨立報》報導，死者為85歲的心臟科醫師賈亞維拉（Asoka Jayaweera），2023年6月搭乘卡達航空，原訂從美國洛杉磯飛往斯里蘭卡可倫坡，中途於卡達首都杜哈轉機。然而在飛行途中，因為飛機餐未提供素食選項，意外引發悲劇。

飛機未提供素食餐　旅客被迫「挑著吃」不幸噎到

根據訴狀內容，飛機起飛約兩個半小時後開始供餐，賈亞維拉向空服員詢問素食餐，卻被告知已發完，僅剩下含肉的餐點。空服員建議他可以避開肉類、只吃其他食物。賈亞維拉只好勉強接受，沒想到在進食時不慎噎到，當場呼吸困難。

機組人員立刻協助他吸氧，但血氧濃度始終無法穩定，甚至一度掉到69%（正常值應在95%以上，88%以下屬於危險範圍）。飛機最終在英國愛丁堡降落時，賈亞維拉已經陷入昏迷長達3小時，送醫後不治，死因為吸入性肺炎——因食物或液體誤入肺部引發感染。

兒子控卡達航空延誤就醫　強調飛機可提早降落

賈亞維拉的兒子蘇利亞（Surya）向法院提告，指控卡達航空未妥善處理緊急狀況，也質疑飛機原本有機會提前降落，卻錯失黃金急救時間。

卡達航空辯稱，當時飛機正飛越北極圈上空，無法緊急降落。但蘇利亞反駁，根據飛行記錄，飛機當時其實在美國威斯康辛州上空，認為航空公司未盡救援義務，導致父親錯失治療時機。

目前卡達航空尚未對此案做出回應，案件正在審理中。

延伸閱讀：

暴雨涉水趕赴考場！　巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

樂天啦啦隊韓籍女神經理人驚傳台灣被刺殺身亡！公司內部陷入混亂

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。

無法去愛店了！自助點餐障礙多 日本嬤嘆：整個世界繞著智慧手機

根據日媒「產經新聞」報導，從超商、量販店到連鎖超市，「自助結帳」與「手機點餐」愈來愈普及，但對不熟電子裝置的長輩卻是一道門檻。

全球婦女峰會召開 習近平呼籲拓寬婦女參政渠道

（德國之聲中文網）盡管本已稀缺的中國政治高層女性數量繼續減少，周一（10月13日），在北京舉行的全球婦女峰會上，中國國家主席習近平呼籲全球拓寬婦女參政議政渠道，支持婦女廣泛參與國家和社會治理。

大阪世博落幕 台灣TECH WORLD館吸引110萬人進館體驗

歷時184天的2025大阪世界博覽會今（13）日落幕，台灣的TECH WORLD館也在當天舉行「閉館儀式」，以象徵圓滿落...

世衛：病原細菌對抗生素抗藥性已大增 威脅患者性命

世界衛生組織（WHO）今天警告，具抗藥性的細菌感染病例激增，正造成搶救生命的各種治療方式有效性受打擊，並使得輕微傷勢及常...

不忍姊長年受苦…泰國婦遭夫家暴30年 弟持斧砍死姊夫

泰國武里南府10月11日發生一宗倫常慘案，與緬甸籍丈夫成婚30年的61歲泰國婦在深夜遭到對方毒打，她的58歲弟弟聞訊而來後，見姐夫衝向姊姊似要施暴，情急之下竟拿起放在房間內的斧頭向姐夫揮去，最終鑄成大錯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。