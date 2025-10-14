素食者搭卡達航空被迫吃葷食！噎到送醫不治 兒子怒告航空公司求償

美國南加州一名85歲的素食者搭乘卡達航空時，遭通知預訂的素食飛機餐無法供應，無奈之下只好接受含肉的普通餐點，沒想到用餐時不慎噎到，導致窒息，送醫後仍宣告不治。死者的兒子氣憤提告，認為卡達航空延誤急救處置，要求追究責任並求償。

根據英國《獨立報》報導，死者為85歲的心臟科醫師賈亞維拉（Asoka Jayaweera），2023年6月搭乘卡達航空，原訂從美國洛杉磯飛往斯里蘭卡可倫坡，中途於卡達首都杜哈轉機。然而在飛行途中，因為飛機餐未提供素食選項，意外引發悲劇。

飛機未提供素食餐 旅客被迫「挑著吃」不幸噎到

根據訴狀內容，飛機起飛約兩個半小時後開始供餐，賈亞維拉向空服員詢問素食餐，卻被告知已發完，僅剩下含肉的餐點。空服員建議他可以避開肉類、只吃其他食物。賈亞維拉只好勉強接受，沒想到在進食時不慎噎到，當場呼吸困難。

機組人員立刻協助他吸氧，但血氧濃度始終無法穩定，甚至一度掉到69%（正常值應在95%以上，88%以下屬於危險範圍）。飛機最終在英國愛丁堡降落時，賈亞維拉已經陷入昏迷長達3小時，送醫後不治，死因為吸入性肺炎——因食物或液體誤入肺部引發感染。

兒子控卡達航空延誤就醫 強調飛機可提早降落

賈亞維拉的兒子蘇利亞（Surya）向法院提告，指控卡達航空未妥善處理緊急狀況，也質疑飛機原本有機會提前降落，卻錯失黃金急救時間。

卡達航空辯稱，當時飛機正飛越北極圈上空，無法緊急降落。但蘇利亞反駁，根據飛行記錄，飛機當時其實在美國威斯康辛州上空，認為航空公司未盡救援義務，導致父親錯失治療時機。

目前卡達航空尚未對此案做出回應，案件正在審理中。

延伸閱讀：

暴雨涉水趕赴考場！ 巴西17歲女高中生「遭斷裂電線擊中」觸電亡

樂天啦啦隊韓籍女神經理人驚傳台灣被刺殺身亡！公司內部陷入混亂

文章授權轉載自《香港01》