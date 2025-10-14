「月亮上的台灣」瑞士登場 原民藝術交流山間文化

原住民藝術家桑梅絹、蔡清安與舞蹈家黃雅美日前赴瑞士演出「月亮上的台灣」（TAIWAN on the Moon），排灣古調、鼻笛與舞蹈交融，展現深沉靈性與文化魅力，獲觀眾熱烈讚賞。

這項演出還有一個溫馨的插曲，桑梅絹在日內瓦的國慶酒會上贈送友邦代表琉璃珠項鍊。琉璃珠在排灣族的部落裡有部落內的禮法與精神資產的傳承，對外則也有締結邦誼的意義。

策展人林育世表示，有別於其他國家演出，瑞士的表演特別加入「月光下的迴響場域」，透過桑梅絹悠遠澄澈的排灣族古調，搭配蔡清安的排灣鼻笛，以及黃雅美的肢體語彙，以悠遠、緩慢、沉浸的聆賞體驗，邀請在場嘉賓釋放身體、感官與心靈的負載。

林育世指出，台灣與瑞士皆為多山國家，台灣原住民的排灣與魯凱族群在山區特有的「斜坡文化」，孕育出獨特的藝術語言，此次演出也促進兩地文化交流與理解。

現場觀眾諾維（Vicky Novel）盛讚演出充滿台灣特色，展現強烈能量與生命力；特別是鼻笛的聲音罕見動人，令人印象深刻。

桑梅絹表示，瑞士阿爾卑斯山的靈性氣息為創作注入能量，在山間吟唱令人陶醉。台灣原住民古謠是世界共同的語言，也是殿堂級的藝術。她並期盼，台灣與瑞士能在自然與藝術的交會中，開創更多文化交流的契機。