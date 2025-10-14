全球婦女峰會召開 習近平呼籲拓寬婦女參政渠道

（德國之聲中文網）盡管本已稀缺的中國政治高層女性數量繼續減少，周一（10月13日），在北京舉行的全球婦女峰會上，中國國家主席習近平呼籲全球拓寬婦女參政議政渠道，支持婦女廣泛參與國家和社會治理。

這場為期兩天的全球婦女峰會，由中國和聯合國婦女署合作舉辦。會議旨在進一步推動全球婦女發展、性別平等以及女性的全面發展。

據中國官方媒體報道，來自冰島、斯裡蘭卡、加納、多米尼克和莫桑比克的領導人出席了會議。

中共高層，婦女參政議政渠道堵死

在全球婦女峰會開幕式的主旨講話中，習近平稱，經過多年努力，中國婦女事業取得歷史性成就、發生歷史性變革。今天，中國婦女在經濟社會發展中真正發揮著“半邊天”作用。

數據顯示，中國在女性教育領域取得了顯著進步。目前女性約佔高等教育學生的50%，佔全國就業人口的約43%。

然而，中國高層女性政治人物的嚴重缺乏，與中共擴寬婦女參政議政渠道的宣稱形成巨大反差。

聯合國在2023年指出，中國最高領導層中沒有女性令人擔憂，並建議中國制定法律配額和性別平等制度，以加快女性在政府中的平等代表。

在習近平邁入第三任期的2022年，中國20年來首次沒有女性進入24人組成的中共中央政治局。在此之前，自1949年中共掌權至今，中央政治局一共只出現過6名女性成員。

迄今為止，歷屆中共中央政治局常務委員會中，沒有出現過一位女性。

根據世界銀行2024年發布的一份報告，女性在全球各國的議會席位中僅佔23.6％。中國女性的政治參與水平相對較低。在世界經濟論壇的女性參政程度排名中，中國處於第77位。

樹立“新時代的家庭觀念”

性別學者和社會活動人士指出，在習近平擔任中共中央總書記的十來年間，隨著女性在高層政府崗位中的比例下降，職場性別差距也在擴大。

習近平在2023年表示，女性肩負重要作用，應當樹立“新時代的家庭觀念”，以應對人口老齡化和出生率創紀錄下降的問題。習近平稱，“做好婦女工作，不僅關系婦女自身發展，而且關系家庭和睦、社會和諧，關系國家發展、民族進步。”

活動人士認為，這表明在一胎化走入歷史後，中共當局還在繼續控制女人肚皮。

中國MeToo運動遭受打壓

受MeToo運動鼓勵，中國女性開展活動，譴責在大學與工作場所發生的性侵與性剝削行為，但這卻迅速遭到了當局審查。受官方支持的網絡賬號稱女權群體受“境外敵對勢力”影響。在中國社交平台上，女權賬號和標簽遭到大量刪除。

女權活動家李麥子對德國之聲表達了中國女性在對抗性別暴力時面臨的壓力與困境。麥子表示，此類性騷擾案件上法院很容易因證據不足而被駁回，一旦敗訴經常反被起訴誹謗，“上法庭的代價是很大的。”

2021年，中國女權運動的記者、活動人士、中國MeToo運動倡導者黃雪琴被警方逮捕。2024年，黃雪琴被以“煽動顛覆國家政權罪”判處有期徒刑五年。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】