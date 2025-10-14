大阪世博TECH WORLD館謝幕 半年吸逾110萬觀眾

中央社／ 台北13日電

2025大阪世博會今天閉幕，TECH WORLD館舉行「息燈」儀式。館方指出，自4月開館以來，吸引逾110萬名觀眾造訪；玉山數位科技株式會社名譽會長黃志芳說，未來TECHWORLD的「共好」精神會繼續存在，成為前行力量。

今晚TECH WORLD館在全體工作人員的見證下，舉行象徵休息之餘，仍生生不息的「息燈」儀式。黃志芳與TECH WORLD館館長邱揮立共同向第一線導覽員、警衛、清潔隊與工程團隊頒發感謝狀，並致謝台灣後勤與技術支援團隊的長期協助。

TECH WORLD透過生命劇場、自然劇場與未來劇場3大沉浸式體驗，串連人類、自然與科技的對話，傳達「共好」的策展理念。館方指出，自4月開館以來，吸引超過110萬名觀眾走入體驗；總計接待來自超過60個國家的官方與貴賓團代表逾4000人次。

館方指出，展覽期間舉辦超過300場藝文表演與跨國交流活動，以多元形式展現台灣的創意與文化能量；9月更以「生命劇場」榮獲World Expolympics國際設計獎「最佳展示獎銅牌（Best Exhibit/Display）」肯定，成為世博園區矚目的亮點之一。

黃志芳表示，TECH WORLD館所倡導的共好精神，不只切合本屆世博主題，也是這個時代最需要的精神。經由 TECH WORLD館，台灣在世博向世界詮釋「這一個小小多山的國家，是何等的美麗，是何等的偉大。」

