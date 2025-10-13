「鼓舞大家走向世界」看見台灣阿姨獨特魅力 攝影師蔡定邦瑞典獲獎

台灣攝影師蔡定邦的攝影書「水噹噹的金雲阿姨」獲得瑞典哈蘇基金會攝影書獎，8日至11日受邀到瑞典與獲獎者交流時表示，獲獎是對他的肯定，也是對被拍攝者的肯定，希望讓更多人看到台灣，也希望鼓舞台灣人走向世界。

攝影師蔡定邦7月以攝影書「水噹噹的金雲阿姨」（Glamorous Aunt JIN YUN）獲得瑞典哈蘇基金會（Hasselblad Foundation）攝影書出版贊助獎，獲得出版獎金10萬瑞典克朗（約合新台幣30萬元）。

蔡定邦「水噹噹的金雲阿姨」拍攝對象是72歲的金雲阿姨，她是蔡定邦在咖啡店打工時的同事，72歲的她不但繼續做廚房洗碗的工作，還一邊照顧90多歲的母親，她在工作之餘會拿出自己年輕時候拍的性感照片給大家看，但是卻常常被忽視。

蔡定邦在這些照片中看見阿姨獨特的魅力，她不追求主流社會的審美觀，穿潮流衣服奪眼球，而是用她獨特的方式呈現自己獨一無二的美。蔡定邦在金雲阿姨的身上看見自己那種想要被世人看見的渴望，以及社會高齡化的議題，金雲阿姨的開朗樂觀也讓蔡定邦很有共鳴，他便用攝影機將金雲阿姨的故事記錄下來。

哈蘇基金會的官網這樣描述「水噹噹的金雲阿姨」：作品展現了一位72歲老婦人與一位年輕男攝影師的親密合作。以細膩而堅定的視角，探討了美學觀念、社會規範、年齡歧視、文化帝國主義和暴露癖等主題。最終呈現出這本設計獨特、引人入勝的攝影集，新舊肖像照交織在一起展現了金雲的自信，而她的自信啟發了對生命的喜悅與熱愛。

蔡定邦表示，他本來是學電影的，但是一直被框架電影的製作框架中無法自在創作，有一天在國家攝影文化中心看到李岳凌的攝影書「Raw Soul」，感受到平面的攝影卻帶有音樂與節奏性，用畫面說故事的創作方式讓他感動不已，後來才投入攝影書的創作。

他的第一本攝影書「本是同根生」拍攝自己的親哥哥，用A5對開的書，呈現兄弟兩人在成長中越來越疏遠又找回彼此的歷程。這本書在2024年以攝影書「本是同根生」獲得「巴黎攝影節—光圈攝影書獎」（Paris Photo－Aperture Foundation Photobook Awards）當中「第一本攝影書獎」（First PhotoBook Award）的肯定。

這次獲獎並且受邀到瑞典參加國際交流，蔡定邦表示哈蘇基金會真的是一個攝影藝術的殿堂。在交流中他深刻感受到瑞典非常的重視攝影藝術，很難得一個國家有這樣的地方可以讓攝影被看見，並且保持包容與開放的心態對待每一個族群的人以及作品。

他也特別感謝國家文化藝術基金會給他機會，讓台灣人可以跟這樣世界級的殿堂哈蘇基金會進行交流，讓台灣的地方攝影藝術可以被更多國家的人看見。

26歲的蔡定邦已經得了兩項攝影界中非常具有代表性的獎，他不給自己設限，希望可以繼續獲得肯定，讓創作帶他進入更多不同領域，讓更多人看到他和他的創作，也希望能鼓舞更多台灣攝影師放眼世界，走得更遠。「水噹噹的金雲阿姨」預計在2026年底在台灣出版。

哈蘇基金會是以哈蘇相機發明者夫婦之名在1979年成立，基金會透過設立獎項與獎金，鼓勵自然科學與攝影的學術教學與研究。