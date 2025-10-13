世衛：病原細菌對抗生素抗藥性已大增 威脅患者性命

世界衛生組織（WHO）今天警告，具抗藥性的細菌感染病例激增，正造成搶救生命的各種治療方式有效性受打擊，並使得輕微傷勢及常見的細菌感染可能釀成死亡。

法新社報導，世衛指出，2023年經實驗室確認的全球細菌感染病例當中，有1/6對抗生素治療方式表現出抗藥性。

世衛的抗生素抗藥性（antimicrobial resistance，AMR）部門主管余當（Yvan J-F. Hutin）在記者會上表示：「這些發現令人深切擔憂。隨著（疾病）對抗生素的抗藥性不斷升高，我們的治療選項愈來愈少，令性命陷入險境。」

經過長期發展，細菌已對專門用來對抗它們的藥物產生抗藥性，導致許多藥物失去療效。隨著人們大量將抗生素用於人體、動物及食物，這樣的現象加速惡化。

根據世衛說法，具抗生素抗藥性的超級細菌每年與100萬多人死亡直接有關，其餘相關死亡人數則接近500萬。

世衛發布抗生素抗藥性監測報告，當中檢測22種抗生素的抗藥性盛行率，這些抗生素分別用於治療泌尿道、腸胃道和血流感染以及淋病。

報告指出，至2023年為止的5年間，監測的抗生素當中出現抗藥性增加的比例超過40%，且平均每年增幅介於5%到15%。

世衛的報告調查8種常見的細菌病原體，包括大腸桿菌和肺炎克雷伯菌（K. pneumoniae）。這些細菌可能導致嚴重的血流感染，最終常造成敗血症、器官衰竭甚至死亡。

世衛警告，全球大腸桿菌及肺炎克雷伯菌病例對第3代頭孢菌素（cephalosporin）出現抗藥性的比例現已分別高達40%多及55%，而這種抗生素是目前治療這兩種細菌感染的首選藥物。