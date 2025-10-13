不滿勞動改革措施影響權益 比利時14日全國大罷工

為了抗議退休金、勞動條件與薪資改革，比利時將於14日舉行全國大罷工，影響範圍包含大眾交通、垃圾清運與郵政服務。布魯塞爾兩個機場均宣布取消所有當天出發的航班。

根據「布魯塞爾時報」報導，這次比利時全國大罷工是由ACV-CSC、FGTB-ABVV及CGSLB-ACLVB三大工會發起，他們形容「政府正在攻擊勞工權益」。工會提出的訴求包含加班津貼、提前退休條件放寬、更高的退休金以及年輕勞工的就業保障。

這次的罷工將嚴重影響並中斷公共交通服務，布魯塞爾機場（Brussels Airport）與布魯塞爾沙勒羅瓦機場（Brussels South Charleroi Airport）已經於數日前發布通知，由於罷工導致人力不足，當天所有出發的航班均已取消，而沙勒羅瓦機場更取消了所有抵達航班。

除了航空交通外，布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）表示，地鐵、公車與路面電車的服務同樣會有延遲甚至取消的情形。詳細情形將於官方網站發布，建議旅客提前規劃其他的替代方案。

比利時國鐵（SNCB）則表示不受罷工影響，列車服務預計將會維持正常。

報導引述布魯塞爾地區的垃圾回收處理機構發言人說明，罷工期間，布魯塞爾的垃圾清運工作很有可能會中斷；比利時郵政（Bpost）則在官網發布公告指出，由於受到罷工的影響，包裹與信件運送所需的時間可能比預期的更長。

根據工會發布的訊息，布魯塞爾的罷工遊行將於14日上午10時45分開始，來自比利時各地的罷工參與者將先在布魯塞爾北站集合，接著遊行前往布魯塞爾南站。