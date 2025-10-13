快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

不滿勞動改革措施影響權益 比利時14日全國大罷工

中央社／ 布魯塞爾13日專電

為了抗議退休金、勞動條件與薪資改革，比利時將於14日舉行全國大罷工，影響範圍包含大眾交通、垃圾清運與郵政服務。布魯塞爾兩個機場均宣布取消所有當天出發的航班。

根據「布魯塞爾時報」報導，這次比利時全國大罷工是由ACV-CSC、FGTB-ABVV及CGSLB-ACLVB三大工會發起，他們形容「政府正在攻擊勞工權益」。工會提出的訴求包含加班津貼、提前退休條件放寬、更高的退休金以及年輕勞工的就業保障。

這次的罷工將嚴重影響並中斷公共交通服務，布魯塞爾機場（Brussels Airport）與布魯塞爾沙勒羅瓦機場（Brussels South Charleroi Airport）已經於數日前發布通知，由於罷工導致人力不足，當天所有出發的航班均已取消，而沙勒羅瓦機場更取消了所有抵達航班。

除了航空交通外，布魯塞爾市際交通公司（STIB-MIVB）表示，地鐵、公車與路面電車的服務同樣會有延遲甚至取消的情形。詳細情形將於官方網站發布，建議旅客提前規劃其他的替代方案。

比利時國鐵（SNCB）則表示不受罷工影響，列車服務預計將會維持正常。

報導引述布魯塞爾地區的垃圾回收處理機構發言人說明，罷工期間，布魯塞爾的垃圾清運工作很有可能會中斷；比利時郵政（Bpost）則在官網發布公告指出，由於受到罷工的影響，包裹與信件運送所需的時間可能比預期的更長。

根據工會發布的訊息，布魯塞爾的罷工遊行將於14日上午10時45分開始，來自比利時各地的罷工參與者將先在布魯塞爾北站集合，接著遊行前往布魯塞爾南站。

布魯塞爾 罷工 比利時

延伸閱讀

逆轉！台鐵336名員工春節休假遭記曠職 行政訴訟敗訴確定

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

影／插手中華電信升遷？陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

南韓全國15機場罷工 1.5萬勞工參與 恐衝擊APEC峰會

相關新聞

世衛：病原細菌對抗生素抗藥性已大增 威脅患者性命

世界衛生組織（WHO）今天警告，具抗藥性的細菌感染病例激增，正造成搶救生命的各種治療方式有效性受打擊，並使得輕微傷勢及常...

不忍姊長年受苦…泰國婦遭夫家暴30年 弟持斧砍死姊夫

泰國武里南府10月11日發生一宗倫常慘案，與緬甸籍丈夫成婚30年的61歲泰國婦在深夜遭到對方毒打，她的58歲弟弟聞訊而來後，見姐夫衝向姊姊似要施暴，情急之下竟拿起放在房間內的斧頭向姐夫揮去，最終鑄成大錯。

南非山區發生巴士車禍 至少42人喪生

南非總統拉瑪佛沙今天發布聲明表示，南非北部山區發生一起巴士車禍，造成至少42人喪生

大阪世博閉幕式 石破茂頒發吉祥物「脈脈」感謝狀

4月13日開幕的2025年世界博覽會（大阪世博）今天正式結束184天展期，下午舉辦閉幕式。日本首相石破茂在儀式上向官方吉...

菲律賓首都區類流感病例增 教育部宣布中小學停課

菲律賓大馬尼拉地區「類流感」疫病開始盛行，教育部宣布今、明兩天中小學暫停實體上課，以降低學生們相互感染的機率，同時方便各...

凱蒂佩芮杜魯多熱戀 遊艇熱吻被拍

美國流行歌手凱蒂佩芮(Katy Perry)和加拿大前總理杜魯多(Justin Trudeau)，日前被拍到在加州聖巴巴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。