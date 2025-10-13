斯洛伐克兩列火車相撞 至少20人受傷
根據斯洛伐克緊急救援單位與媒體，斯洛伐克東部今天發生火車相撞事故，導致一節火車頭與一節車廂出軌，至少20人因此受傷。
路透社報導，警方在臉書（Facebook）發布的畫面顯示，車體嚴重扭曲，一節火車頭與一節車廂脫軌倒在山坡旁，救護人員在一旁協助傷者。
斯洛伐克救援單位表示，已派遣兩架直升機及多輛救護車支援。
當地媒體TA3電視台報導，至少20人受傷，鄰近醫院也已啟動大量傷患應變計畫。
美聯社報導，斯洛伐克內政部長表示，有2名傷者情況危急，其他人的傷勢並不嚴重。
目前尚未傳出有人員死亡，警方表示，火車上約有80名乘客。
斯洛伐克鐵路公司（Slovak Railways）表示，這兩列火車是在軌道交會轉為單線路段處發生碰撞，肇因仍待進一步調查。
警方說明，事故發生在一處隧道前，位置約在斯洛伐克東部主要城市柯西契（Kosice）以西55公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言