斯洛伐克兩列火車相撞 至少20人受傷

根據斯洛伐克緊急救援單位與媒體，斯洛伐克東部今天發生火車相撞事故，導致一節火車頭與一節車廂出軌，至少20人因此受傷。

路透社報導，警方在臉書（Facebook）發布的畫面顯示，車體嚴重扭曲，一節火車頭與一節車廂脫軌倒在山坡旁，救護人員在一旁協助傷者。

斯洛伐克救援單位表示，已派遣兩架直升機及多輛救護車支援。

當地媒體TA3電視台報導，至少20人受傷，鄰近醫院也已啟動大量傷患應變計畫。

美聯社報導，斯洛伐克內政部長表示，有2名傷者情況危急，其他人的傷勢並不嚴重。

目前尚未傳出有人員死亡，警方表示，火車上約有80名乘客。

斯洛伐克鐵路公司（Slovak Railways）表示，這兩列火車是在軌道交會轉為單線路段處發生碰撞，肇因仍待進一步調查。

警方說明，事故發生在一處隧道前，位置約在斯洛伐克東部主要城市柯西契（Kosice）以西55公里。