南非山區發生巴士車禍 至少42人喪生

南非總統拉瑪佛沙今天發布聲明表示，南非北部山區發生一起巴士車禍，造成至少42人喪生。

路透社報導，根據這份聲明，事故發生在林波波省（Limpopo）馬克哈杜（Makhado）附近的N1公路上。

車上許多乘客是辛巴威和馬拉威公民，他們從東開普省（Eastern Cape）的吉科巴哈市（Gqeberha）出發，準備返回母國。

拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）表示：「這起事故對南非以及我們的姐妹國家辛巴威和馬拉威來說，都是一場悲劇。」

法新社報導，林波波省交通單位首長馬蒂耶（VioletMathye）稍早表示，這輛開往辛巴威、載著馬拉威及辛巴威籍移工的巴士，昨天在距離邊界約90公里處翻落邊坡，當時駕駛似乎控制不住車子。

馬蒂耶並提到，死者包含1名10個月大的女嬰，肇事原因可能是疲勞駕駛或機械故障。