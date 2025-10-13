大阪世博閉幕式 石破茂頒發吉祥物「脈脈」感謝狀

快訊

中央社／ 大阪13日專電
遊客與大阪世博會吉祥物「脈脈」合影。美聯社
4月13日開幕的2025年世界博覽會（大阪世博）今天正式結束184天展期，下午舉辦閉幕式。日本首相石破茂在儀式上向官方吉祥物「脈脈」頒發感謝狀，表彰「脈脈」為了炒熱世博氣氛所付出的貢獻。

大阪世博閉幕式下午在「夏恩帽」（Shining Hat）舉行，日本國際博覽會協會會長十倉雅和在致詞中表示，「這麼多參觀者親臨現場，使這場世博成為屬於大家的世博，身為主辦方深感欣慰。希望人們在世博中獲得的經驗與感動，能跨越世代，連結至『創造閃耀生命光輝的未來社會』」。

大阪府知事吉村洋文向全世界及日本國民致謝，表示「感謝來自世界各國的朋友，感謝日本國民」。他回顧世博期間各項活動，包括「1萬人合唱貝多芬的歡樂頌」、航空自衛隊的「藍色脈衝」（BlueImpulse）飛行表演、「環狀大屋頂」的壯麗等，並8次說出「感謝」。

世博名譽總裁秋篠宮文仁親王致閉幕詞時表示，「對所有為博覽會的舉辦付出心力的人們，致以深切的敬意。願這場博覽會帶來的美好體驗能跨越世代，傳承至下一代」。

首相石破茂致詞表示，「自從以『創造閃耀生命光輝的未來社會』為主題的世博開幕以來，來自日本國內與全世界超過2500萬人次造訪，讓世博得以圓滿成功地舉辦。今天，我們能夠在此盛大舉行閉幕典禮，正是仰賴來自160多個國家與地區、參與的國際組織、企業與團體、市民們，以及以大阪府、大阪市為首的眾多人士的共同努力，在此致上最誠摯的謝意」。

他表示，「開幕前雖然曾有人擔心準備進度等問題，但在所有參展人員與相關人士的努力下，我們一步步克服困難。大家齊心協力，共同打造出令無數人滿意的精彩博覽會。我深信，這不僅象徵著『新日本』的開端，也為未來帶來重要契機」。

石破茂接著表彰「脈脈」。他表示，要特別向以可愛又充滿個性的形象，帶領博覽會走向成功的吉祥物「脈脈」致上感謝之意，向「脈脈」頒發「內閣總理大臣感謝狀」，並說「謝謝你，脈脈」。「脈脈」爆紅，可說是大阪世博的意外之喜。

日本經濟新聞報導，看似醜萌的「脈脈」在大阪世博揭幕後人氣扶搖直上。使用Meltwater分析工具針對開幕後近半年來、社群媒體X的日文貼文進行分析，「脈脈」的相關貼文數量（不含轉發與引用有54萬則），超越迪士尼的「米奇」（30萬9000則）及神奇寶貝的「皮卡丘」（44萬則），顯示「脈脈」在網路上引發的高度關注與熱度。

閉幕式表演節目包括太鼓與舞蹈、「脈脈」與孩子共舞，最後壓軸由「嵐」成員櫻井翔、去年能登半島地震中受災的石川縣輪島高中學生、電影導演河瀨直美、主播有働由美子分別發表對和平及未來的期許。

櫻井翔現身閉幕式的消息事前並未公布，他身穿西裝的身影出現在舞台上後，立刻掀起網友討論，「突然出現的櫻井翔先生？！」、「我直接尖叫，太驚喜了」、「櫻井翔和有働同台，好像在看（日本電視台新聞節目）news zero」。

閉幕式後，世博會場西口舉行遊行，「脈脈」與人氣舞團Avantgardey一起扭動身子熱舞，氣氛熱烈。

