巴西主辦COP30氣候峰會 盼凝聚全球行動共識
巴西寄望下個月在亞馬遜舉行、備受矚目的氣候峰會，能在當今這個分裂的世界帶來越來越罕見的成果：證明各國仍有能力團結一致，攜手面對全球危機。
法新社報導，然而這場會議的挑戰不小，美國態度冷淡，出席意願不高；全球推動氣候行動的政治動力也降到新低，加上住宿費用高昂，恐將影響與會人數。
為期兩週的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預定11月10日在貝倫（Belem）登場，這座城市位於巴西較為貧困的州之一，以亞馬遜雨林門戶之地聞名，預計將吸引約5萬人參加。
各國氣候部長明天將在巴西利亞會面，為即將展開的馬拉松式聯合國協商預做準備，屆時幾乎所有國家都將齊聚一堂共商對策，是今年最重要氣候談判。
貝倫兼具象徵與挑戰意義，其實是巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）親自挑選的地點，意在凸顯亞馬遜雨林吸收二氧化碳的關鍵角色。
但隨著全球逐步接近巴黎氣候協定10年前訂下的攝氏1.5度升溫控制目標，外界對COP30的期望也不再只是美麗場景的襯托。
過去兩年是史上最熱年代，主要排碳國家減碳速度遠不足以避免地球發生毀滅性、甚至不可逆的劇烈變化。
魯拉推動減緩亞馬遜雨林砍伐，但同時也批准新油氣探勘，其環保政績褒貶不一。他承諾COP30將會是一場「真相之會」。
魯拉9月23日在聯合國大會中說：「這將是世界領袖展現對地球承諾認真態度的時刻。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言