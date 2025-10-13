巴西主辦COP30氣候峰會 盼凝聚全球行動共識

快訊

中央社／ 巴西利亞12日綜合外電報導

巴西寄望下個月在亞馬遜舉行、備受矚目的氣候峰會，能在當今這個分裂的世界帶來越來越罕見的成果：證明各國仍有能力團結一致，攜手面對全球危機。

法新社報導，然而這場會議的挑戰不小，美國態度冷淡，出席意願不高；全球推動氣候行動的政治動力也降到新低，加上住宿費用高昂，恐將影響與會人數。

為期兩週的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）預定11月10日在貝倫（Belem）登場，這座城市位於巴西較為貧困的州之一，以亞馬遜雨林門戶之地聞名，預計將吸引約5萬人參加。

各國氣候部長明天將在巴西利亞會面，為即將展開的馬拉松式聯合國協商預做準備，屆時幾乎所有國家都將齊聚一堂共商對策，是今年最重要氣候談判。

貝倫兼具象徵與挑戰意義，其實是巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）親自挑選的地點，意在凸顯亞馬遜雨林吸收二氧化碳的關鍵角色。

但隨著全球逐步接近巴黎氣候協定10年前訂下的攝氏1.5度升溫控制目標，外界對COP30的期望也不再只是美麗場景的襯托。

過去兩年是史上最熱年代，主要排碳國家減碳速度遠不足以避免地球發生毀滅性、甚至不可逆的劇烈變化。

魯拉推動減緩亞馬遜雨林砍伐，但同時也批准新油氣探勘，其環保政績褒貶不一。他承諾COP30將會是一場「真相之會」。

魯拉9月23日在聯合國大會中說：「這將是世界領袖展現對地球承諾認真態度的時刻。」

