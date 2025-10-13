菲律賓首都區類流感病例增 教育部宣布中小學停課

菲律賓大馬尼拉地區「類流感」疫病開始盛行，教育部宣布今、明兩天中小學暫停實體上課，以降低學生們相互感染的機率，同時方便各校進行消毒。

菲律賓許多民眾近來出現感冒、流鼻水等症狀，教育部昨天發布通告稱，國家首都轄區（NCR）中小學13日、14日暫停實體上課，以利校舍消毒工作，這段期間各校可進行替代性學習模式，例如視訊上課，以免課業中斷。

除了中小學以外，部分大學早於10日就宣布放3至5天的「保健假」，提醒學生出門戴口罩、保持良好衛生習慣，出現流感症狀儘速就醫。

另一方面，菲律賓衛生部發言人多明哥（AlbertDomingo）今天表示，多明哥說，今年1月到9月間，衛生部接到12萬1716例類流感（flu-like）病例通報，較比去年同期的13萬5538例下降了約8%。

但多明哥提醒，流感季節正要開始，因此衛生部門嚴陣以待，希望把病例數字控制在低位。

類流感病例即疑似流感病例，臨床上同時出現突然發病、有發燒及呼吸道症狀，且有肌肉酸痛或頭痛或極度倦怠感，但未經檢驗室證實。

多明哥說，衛生部透過監測系統追蹤類流感疾病病例，包括收集來自醫院、社區健康中心和學校保健室的病例報告，目前暫時無需宣布類流感疫情狀態。