熊出沒增多！他血搏20分鐘脫險保命 專家曝2關鍵避正面衝突

根據日媒「FNN」報導，近來日本各地熊出沒與傷人事件迅速攀升，《日本熊事件簿》、《熊口逃生紀實》的採訪團隊「風來堂」整理歷劫歸來的當事人訪談，並提出幾項熊口餘生的關鍵提醒與建議。

岩手縣岩泉町曾傳出採野菜男子佐藤誠志在山中遭帶幼熊的黑熊撲倒，他靠登山杖拚命抵抗，並表示平時即有在森林裡會遇到熊的準備，也演練過好幾次，這次才能九死一生。秋田市更有溯溪者越中谷永一被熊壓制、血淋淋的搏鬥近20分鐘，靠拚命攻擊熊的眼部和喉嚨才脫身。

文中指出，要避免熊的攻擊，首先便是掌握資訊。上山前先查近期曾目擊熊出沒與封閉的路段，進入山區時務必以熊鈴或說話發出聲響，讓野生動物先察覺人類的存在。熊多半怕人且膽小謹慎，會自行離開。但也別過猶不及，像越中谷先生事後回想，他在溪谷燃放爆竹，反而可能因山谷回音把熊引來。

第二個關鍵是留意熊的生活記號，若看到地上有熊的糞便、腳印，或樹幹上有抓痕、咬過的蜂巢或折斷的新枝，就要立刻折返，不要湊近拍照。

萬一不幸遇上，「冷靜」非常重要。多數情況熊會繞開；若牠尚未發現，可先出聲示意並緩慢後退；切忌大聲尖叫或轉身狂奔，以免激發追逐。若真的遇上熊突然衝近，也要穩住步伐、拉開距離，熊也可能意在威脅，會突然改變方向離開。看見幼熊更要立刻離開現場，不要因為覺得可愛就輕忽母熊可能在附近的威脅。

如果熊真的逼近，因為通常會攻擊臉部和頭部，要先以雙手護住有較粗血管的頸部，以臉朝下貼地的防禦姿勢，盡量保護要害，等待對方離去。若隨身攜帶萃取自辣椒的防熊噴霧，需在安全距離內朝熊臉部噴射。但此前提是要能即時取出噴霧，並事先熟練噴射方式才可行。