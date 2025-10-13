快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

泰網紅深夜邊境播鬼魂哀嚎聲 柬埔寨控心理恐嚇

中央社／ 曼谷13日專電

泰國網紅貢圖奇11日深夜10時，開著裝有大型擴音器的車輛到泰柬邊境區域，播放鬼魂哀嚎、噴射發動機的噪音和狗叫聲，讓當地居民感到恐懼，干擾睡眠。柬埔寨當局隨後向聯合國指控泰國實施心理恐嚇。

泰國「鮮新聞」（Khaosod）今天報導，網紅貢圖奇（Gun Jompalang，本名GuntouchPongpaiboonwet）11日在泰柬邊境地區播放鬼魂聲。柬埔寨居民對此表示不滿，並向當局提出控訴，聲稱受到騷擾。

泰詢問者（Thai Enquirer）指出，泰國皇家陸軍坦承允許網紅貢圖奇向柬埔寨居民播放令人不安的噪音，因泰國認為這些地區屬於泰國領土。

柬埔寨則對泰國政府提出異議，指這些地區仍存在領土爭議。

報導指出，網紅貢圖奇播放的聲音包括鬼哭狼嚎、噴射發動機聲的噪音和狗叫聲，對包括婦女、兒童、老人和病人在內的平民造成恐懼，影響睡眠並導致焦慮。

泰詢問者引述人道主義和法律專家的說法表示，此類行為可能違反國際人道法（IHL），也違反「公民權利和政治權利國際公約」（ICCPR）。

泰國軍方則為貢圖奇的行徑辯護，表示此舉是以非暴力方式，迫使柬埔寨居民離開泰國控制的領土。

柬埔寨當局譴責這項行動，柬埔寨人權委員會（CHRC）向聯合國人權事務高級專員提交了一份請願書，指該行為是對平民的心理騷擾和恐嚇，可能加劇邊境地區的緊張局勢。

