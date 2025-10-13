恐死1.1萬人！日專家：若有逾7.3的直下型地震 震央在東京這區最慘

日本財經網站Diamond報導，京都大學名譽教授鎌田浩毅在著作中警告，未來30年內東京首都圈發生規模7以上直下型地震的機率高達70%，若發生規模7.3以上直下型地震，恐造成超過1.1萬人死亡、逾60萬棟建築燒毀受損，東京功能全面癱瘓。

東京都防災模擬中最嚴重的情境「都心南部直下地震」，假設震央位於大田區一帶，屆時東京23區幾乎全域都將陷入震度6強以上的劇烈搖晃。

日本地震頻繁，311大地震後內陸活動更為活躍。鎌田指出，目前已知日本擁有超過2000條活斷層，研究顯示，一旦發生大型海溝型地震，內陸活斷層會變活躍並誘發直下型地震。

這些被誘發的內陸直下型地震並非原震央附近的餘震，而是在不同地點因地殼受力改變而產生的新地震。除了太平洋與北美板塊交界處的餘震外，日本內陸廣泛地區仍可能出現規模6至7的散發性地震，甚至會在非餘震帶、毫無預兆的情況下發生。這種情況以發生在首都圈東京最令人憂心，全日本約1/3人口居住在1都3縣。

根據日本中央防災會議與與地震調查委員會預測，未來30年內發生規模7地震的機率為70%。也就是說，東京直下地震「遲早會發生」，問題只在於「何時」。

中央防災會議推估，若首都圈發生規模7.3直下型地震，恐造成約1.1萬人死亡、逾60萬棟建物全毀或燒毀，經濟損失高達95兆日圓（約19.4兆台幣）。另一項模擬顯示，東京23區約6成地區將出現震度6強以上搖晃，死亡人數約6000人，其中多數因建物倒塌與火災喪生。

在各項預測中，「都心南部直下地震」被視為最嚴重的情境。該模型假設震央位於東京都大田區一帶，屆時東京23區幾乎全域都將達震度6強以上，災害規模將波及整個首都圈。

東京都政府於2022年公布強震後「災害情境模擬」顯示，地震發生後3天內，糧食與生活物資將迅速耗盡；1周後，避難生活導致民眾健康惡化與爭執增多；到1個月後，雖然避難者減少，但因人力不足與資源匱乏，治安開始惡化，搶奪與竊盜事件頻傳。

屆時，整個大東京地區將有多達800萬人因交通中斷等原因無法返家，僅東京都就有453萬人，為311地震的1.3倍。若民眾像311當年徒步返家，主要車站周邊恐發生人群擠踏事故。

專家警告，屆時自來水、電力、通信、交通等基礎設施恐長期停擺，救護車與醫療體系無法運作，民眾將面臨「無水、無電、無糧」的極端生活，東京功能勢必陷入全面癱瘓。