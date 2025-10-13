研究：全球暖化逼近臨界點 珊瑚礁與雨林面臨崩潰危機

快訊

中央社／ 哥本哈根12日綜合外電報導

全球暖化突破危險門檻的速度超乎預期，各地珊瑚礁正面臨幾乎不可逆轉的死亡潮，科學家認為，這是氣候變遷導致生態系統崩潰的第一個重大「臨界點」。

路透社報導，全球160名研究人員在「全球臨界點報告」（Global Tipping Points）中提出上述警告，他們透過突破性科學研究，估算氣候與生態系統中的臨界點，一旦越過這些門檻，系統就會出現巨大且通常不可逆的變化。

各國代表數週後將齊聚巴西，參加聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），共同應對全球暖化問題。

報告指出，亞馬遜雨林比原先預期更為脆弱，以森林砍伐率計算，全球平均氣溫升幅一旦超過攝氏1.5度，亞馬遜雨林系統就可能瀕臨崩潰。

若氣溫持續上升，有助北歐維持溫和冬季氣候的洋流系統大西洋經向翻轉環流（AMOC）可能受到影響。

研究主筆、英國艾克斯特大學（University ofExeter）環境科學家連頓（Tim Lenton）說：「氣候變遷正在迅速發生，影響著部分氣候和生物圈。」

科學家呼籲各國在11月的COP30峰會制定新的氣候目標，努力降低碳排放量，以減緩氣候暖化。

根據聯合國及歐盟科學機構的數據，科學家對近期氣溫飆升速度超出現有氣候模型預測感到驚訝，目前全球平均氣溫已比工業化前水準高出攝氏1.3至1.4度。

科學家預期，繼2024年和2023年後，2025年將成為史上第3熱的一年，海洋熱浪使全球84%的珊瑚礁面臨白化，甚至死亡。珊瑚礁孕育著1/4海洋生物。

科學家指出，若要讓珊瑚復原，全球必須大幅加強氣候行動，讓平均氣溫回到比工業化前水準僅高出攝氏1度。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）氣候科學中心（Climate Science Centre）資深科學家卡納德爾（Pep Canadell）說：「新報告明確指出，每一年氣候變遷負面影響的範圍和程度都在增加。」

根據各國現行政策，本世紀全球氣溫升幅預計將達到約攝氏3.1度。

科學家 珊瑚礁 氣溫

相關新聞

恐死1.1萬人！日專家：若有逾7.3的直下型地震 震央在東京這區最慘

日本財經網站Diamond報導，京都大學名譽教授鎌田浩毅在著作中警告，未來30年內東京首都圈發生規模7以上直下型地震的機...

立陶宛自殺率回升居歐盟之首 年長者為高風險族群

立陶宛衛生研究院（Hygiene Institute）最新統計顯示，該國自殺率在連續數十年下降後，過去2年略有回升，且自...

南韓人口調查出爐！70歲以上人口數首次超越20至29歲人口

韓聯社報導，南韓國家數據處12日公布「人口住宅總調查」，顯示受低生育率和人口高齡化影響，去年南韓70歲以上高齡人口數首次...

旅客注意！歐盟數位出入境系統新上路 防止無證移民、逾期停留

歐洲聯盟（EU）成員國今天在歐盟的外部邊界啟動並逐步推行數位出入境系統，開始以電子方式登錄非歐盟公民的資料，以加強安全管...

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少...

首爾街頭施暴！台男怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

南韓媒體MBN 10日獨家報導，台灣一名30多歲男子5日與其11歲女兒赴首爾旅遊途中，因行程發生爭執，氣得當場打女兒的臉...

