99.5%手續淘汰用印！日本印章文化面臨轉型 神社「燒毀」感念貢獻

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
印章曾經是個人和公司行號必須謹慎保管的物品，如今也逐漸面臨淘汰命運。 圖／Ingimage
印章曾經是個人和公司行號必須謹慎保管的物品，如今也逐漸面臨淘汰命運。 圖／Ingimage

根據日媒「宮崎電視台」報導，日本宮崎八幡宮在10月1日的「印章日」焚燒功成身退的400顆公司行號登記用印和銀行用印等印章，並舉行一年一度的「印章供養儀式」，和這些曾陪伴持有人走過就學、就業、結婚、購屋等人生重要關鍵點的印章，鄭重道別。

「印章日」的由來可追溯至152年前的10月1日，因日本以法律規定官方文件須加蓋登記印章，後來便以此日為紀念日。宮崎縣印章同業公會自55年前開始，每年在這一天舉辦供養活動。參與者會先在神社境內的印章紀念碑前致敬與祈禱，隨後由公會與合作店家統一焚燒回收的圖章，象徵「功成身退」。

公會理事長岩切康祐表示，印章能代表個人的意志與責任，一直以來都被謹慎保管使用著。不過此一傳統產業的環境已大幅改變。公會統計，會員數在1970年達到64家的高峰，如今因日本公家機關行政手續改變和簡化，包含取得戶籍、居民證明、遞交結婚申請等多項手續已免蓋章。從2020年11月時仍有1.5萬項手續須用印，到目前已有99.5%不須使用印章。使用情況減少與業者高齡化歇業的影響，目前會員數量僅剩9家。

理事長表示，雖然現代社會逐漸由紙本簽核的流程改為電子簽章，但還是希望藉由這個儀式，提醒社會印章曾經扮演的重要角色。

印章 日本 高齡化 神社

