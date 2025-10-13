快訊

天使兒子！8歲童留3年長髮被取笑仍堅持 「想幫媽媽做假髮」

聯合新聞網／ 綜合報導
捐髮可以協助因病或意外失去頭髮的人。 示意圖／Ingimage
根據日媒「北海道文化放送」報導，日本北海道一名8歲男童藤谷凜太郎，從5歲開始留長髮，不是為了流行，而是為了最愛的媽媽。姊姊常在他頭上練編髮，長髮也成了他的個人特色。不過，即使在講求性別平等和個人意識的現代社會裡，「男孩留長髮」仍難免被取笑和指指點點，但他卻說：「就算被當成女生取笑，因為我想繼續留，所以不在意。」

凜太郎的母親麻未患有稱為「普遍性全禿」的嚴重脫髮症。從小學四年級開始的半年內，全身毛髮幾乎全部脫落，之後就再也沒有長出來。從那時開始，她就戴著假髮度日。她說，人髮製作的假髮比較自然，但一頂約30萬日圓（約新台幣6.1萬元），十分昂貴，且屬消耗品，多半一年就得換新，經濟負擔沉重。自2019年起，她投入推廣為了癌症或意外事故而失去頭髮的孩子「捐髮」的行列，並成立醫療用假髮專門店「ANEHA」，穿梭在各個美容院裡，替失去頭髮的孩子募集製作假髮的髮絲，也巡迴各間學校演講，推廣捐髮理念、提供優質且價格經濟的假髮。

因為媽媽帶著凜太郎奔走各地，到各間學校演講、參加「捐髮」活動，所以他也在不知不覺間知道頭髮長度達15公分就能捐出。凜太郎在5歲時主動說要把頭髮留長，希望有一天「用自己的頭髮做假髮給媽媽用」。在母親的店內剪下多年長髮時，凜太郎還特別提到「不要把我理成光頭喔」，媽媽也笑說從沒想過他能有耐心把頭髮留到這麼長。

影片中可見在凜太郎很小的時候，麻未曾在姊弟面前脫下假髮，姊弟笑鬧間，凜太郎卻急著多次說「快戴回去」，稚嫩的話語藏著擔心。或許這段記憶也成為他堅持的理由。被問到對之後的打算，凜太郎說還想再繼續留長，因為他「還想繼續幫媽媽做假髮」。

