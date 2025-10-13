快訊

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

華航機隊／唯一日本飛機YS-11空難 寶塚女星魂斷異鄉

西班牙加泰隆尼亞暴雨釀洪災 伊維薩島交通混亂

中央社／ 馬德里12日綜合外電報導

西班牙東北部加泰隆尼亞地區今天遭受暴雨襲擊，許多民眾一時之間困在車上或建築物內。而在前一天，地中海度假勝地伊維薩島（Ibiza）也因豪雨而旅遊交通大亂。

根據當地媒體發布的幾段影片，顯示濃濁洪水在街頭溢流，淹沒許多車輛。

西班牙國家氣象局（AEMET）對加泰隆尼亞地區（ Catalonia region）塔拉戈納省（Tarragona）發布最高等級的紅色警報，指埃布羅河三角洲（Ebro riverdelta）未來12小時可能降雨達180毫米。

加泰隆尼亞消防隊發言人科爾貝雅（OriolCorbella）表示，因暴雨來得突然，「有人受困車上、或在建築物地面樓層躲雨」。

聖塔巴巴拉（Santa Barbara）鎮長希梅諾（JosepLluis Gimeno）接受地方電視台3Cat訪問表示，溪流與溝渠氾濫，濁水淹沒了市鎮中心，所有東西都被捲走，包括車輛與貨櫃。

馬斯德巴貝蘭斯（Mas de Barberans）附近觀測站紀錄顯示，週末期間總降雨量近272毫米。

加泰隆尼亞氣象局的程式軟體Meteocat指出，目前尚未傳出人員傷亡或失蹤通報。

同時，旅遊勝地伊維薩島昨天的洪災，已是兩週內第2次成災。

這波暴雨由西班牙西南部，逐漸向北移動至地中海地區。

專家表示，氣候變遷下，地中海海水快速升溫，水分蒸發後進入更熱的大氣之中，所帶來的極端降雨，已進一步升高此區洪患風險與強度。

加泰隆尼亞 地中海 暴雨

延伸閱讀

花蓮光復洪災仍有5人失聯 季連成：搜救不放棄

花蓮洪災毀家災民苦 申請慰助金已破3千件

影／難忘西班牙拒增軍費 川普：也許該把他們踢出北約

大陸多地有大到暴雨 北京、天津等地機場受影響

相關新聞

立陶宛自殺率回升居歐盟之首 年長者為高風險族群

立陶宛衛生研究院（Hygiene Institute）最新統計顯示，該國自殺率在連續數十年下降後，過去2年略有回升，且自...

南韓人口調查出爐！70歲以上人口數首次超越20至29歲人口

韓聯社報導，南韓國家數據處12日公布「人口住宅總調查」，顯示受低生育率和人口高齡化影響，去年南韓70歲以上高齡人口數首次...

旅客注意！歐盟數位出入境系統新上路 防止無證移民、逾期停留

歐洲聯盟（EU）成員國今天在歐盟的外部邊界啟動並逐步推行數位出入境系統，開始以電子方式登錄非歐盟公民的資料，以加強安全管...

墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少...

首爾街頭施暴！台男怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

南韓媒體MBN 10日獨家報導，台灣一名30多歲男子5日與其11歲女兒赴首爾旅遊途中，因行程發生爭執，氣得當場打女兒的臉...

逾500名大溫哥華僑胞慶雙十 展現台灣強大AI實力

大溫哥華台灣僑界聯合會今晚盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，逾500名僑胞共襄盛舉。今年晚宴主題為「台灣星光、世代交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。