立陶宛自殺率回升居歐盟之首 年長者為高風險族群

中央社／ 維爾紐斯12日專電
立陶宛衛生研究院（Hygiene Institute）最新統計顯示，該國自殺率在連續數十年下降後，過去2年略有回升，且自殺率仍為歐盟最高，將近是歐盟平均的2倍，2023年及2024年均達每10萬名居民19.6人。其中年長者自殺比例最高。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，去年共有566人自殺身亡，高於前年的562人及2022年的527人。立陶宛總人口約289萬人。

維爾紐斯大學自殺學研究中心（Vilnius University’sSuicidology Research Centre）主任史庫魯比斯（PauliusSkruibis）指出，雖然各年齡層的自殺率近年普遍下降，但65歲以上族群下降幅度最小，該年齡層目前有相對最高的自殺比例。

為協助年長族群，立陶宛志工團體「銀線」透過電話與約8000名長者保持聯繫，提供陪伴與情緒支持。協調員切爾布連涅（Ieva Čerbulėnienė）表示，許多長者僅是希望與人交流，因為他們多半獨居、行動不便或失去親友。

她指出，超過半數長者曾感到孤單；若因年齡失業、罹病或喪親，常引發絕望與無助情緒。許多年長者選擇沉默承受，進而可能產生自殺念頭。

立陶宛國會自殺與暴力防治委員會主席羅雅卡（Jekaterina Rojaka）表示，經濟困難、貧困、失業及家庭喪失等因素，是退休族群自殺的重要原因。

立陶宛情緒支援服務協會代理主任巴拉諾瓦斯（Tomas Baranovas）指出，該協會每日平均接獲約18通與自殺風險相關的電話，另有13次線上諮詢。年長者偏好電話求助，青少年與兒童則多透過網路留言。

他表示，求助人數增加可能反映社會對尋求心理協助的偏見正在減少。

立陶宛衛生部近年擴大心理健康服務，出現自殺念頭的民眾可於當天在綜合診所獲得心理師諮詢；家屬若發現危機狀況，可撥打112求助。自7月起，心理健康中心並引入個案管理制度，提供社工支援。

衛生部官員瓦斯克利涅（Ieva Vaskelienė）表示，民眾現可匿名獲得協助，無需診斷即可與心理師或戒癮輔導員對談。學校心理師也已接受訓練，處理學生自殺風險。

史庫魯比斯說，過去10年間自殺率穩定下降，但仍超出歐盟平均許多，近年下降趨勢停滯值得關注。

專家指出，儘管長期趨勢呈下降，但自殺率近年高位持平，顯示立陶宛仍需加強心理健康與社會支持體系，尤其針對年長族群。

