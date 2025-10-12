南韓人口調查出爐！70歲以上人口數首次超越20至29歲人口

韓聯社報導，南韓國家數據處12日公布「人口住宅總調查」，顯示受低生育率和人口高齡化影響，去年南韓70歲以上高齡人口數首次超越20至29歲人口數。

統計顯示，去年南韓20至29歲的20世代人口約為630萬人，比前年減少約19萬人，在各年齡層降幅最大。20世代人口2020年達到703萬人高峰後，連續四年減少。

而去年南韓70歲以上高齡人口數約為654萬人，是1925年開始進行相關統計以來，首次超越20世代人口數。

而去年南韓人口數最多年齡層的是50至59歲，約為871萬人。

韓聯社指出，值得一提的是，由於大企業偏好具工作經驗的求職者，20世代族群在就業市場逐漸失去立足之地。20世代人口今年八月就業率為60.5%，比去年同期減少1.2個百分點，連續12個月未能回升。同時，20世代人口今年8月失業率達5%，比去年同期增加1個百分點，也是近三年來同月份最高水平。