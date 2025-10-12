旅客注意！歐盟數位出入境系統新上路 防止無證移民、逾期停留

歐洲聯盟（EU）成員國今天在歐盟的外部邊界啟動並逐步推行數位出入境系統，開始以電子方式登錄非歐盟公民的資料，以加強安全管控。

路透社報導，這項名為「出入境系統」（Entry/ExitSystem, EES）的自動化系統，要求非歐盟公民旅客在邊境登記時掃描護照，並進行指紋與人臉拍攝。EES系統將在六個月內分階段導入。

此舉旨在偵測逾期停留者、杜絕身分造假以及防止無證移民，同時回應部分歐盟國家內部要求採取更強硬移民政策的政治壓力。

歐盟內政和移民事務專員布倫納（MagnusBrunner）在聲明中表示：「出入境系統是我們新的歐洲共同移民與庇護框架的數位支柱。」

非歐盟公民在首次進入申根區（Schengen area）時，必須登記個人資料。申根區包括除愛爾蘭與賽普勒斯（Cyprus）外的所有歐盟成員國，以及冰島、挪威、瑞士和列支敦斯登（Liechtenstein）。之後的旅程則僅需進行人臉生物識別驗證。

系統預計將於2026年4月10日全面啟用，屆時護照蓋章程序將被電子紀錄取代。

布倫納表示：「每一位抵達外部邊境的第三國國民都將接受身分驗證、安全審查，並登錄至歐盟資料庫。」

他並說：「6個月的推行期讓各成員國、旅客與企業能順利適應新程序。」

對英國旅客而言，無論使用英法海底隧道福克斯通（Folkestone）多佛港（Port of Dover）碼頭，或歐洲之星（Eurostar）倫敦聖潘克拉斯國際車站（St PancrasInternational），相關程序都將在離開英國前於邊境辦理。