「當代樂坊」樂聲傳情、文化連心 聖保羅僑胞慶雙十

中華民國僑務委員會邀請「當代樂坊」國慶文化訪問團，11日在巴西聖保羅客家活動中心盛大演出，近千名巴西友人與僑胞熱情參與，現場掌聲雷動、歡呼不斷，共同為中華民國慶生，場面溫馨感人。

表演節目在鼓聲震天、電音三太子熱情舞蹈和祥獅獻瑞中展開，瞬間點燃現場氣氛，為國慶活動增添喜氣與祝福。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長朱怡靜致詞表示，這是「當代樂坊」首次踏足南美洲，為聖保羅注入濃厚的文化藝術能量。她強調，文化的力量能跨越語言與國界，緊密連結台灣與巴西人民的心，是台灣文化外交的最佳展現。

文化訪問團由僑委會前委員長吳新興領隊，他致詞代表委員長徐佳青問候聖保羅鄉親，感謝僑胞的熱情接待，表示這場演出是對大家的回饋與祝福，希望透過音樂與文化，傳遞台灣的心意與溫度。

「當代樂坊」1994年於宜蘭成立，曾多次受邀在國家音樂廳演出，並遠赴歐美、日、澳等地巡演，深受國際好評。此次為第五度代表台灣國際巡演，橫跨澳洲、紐西蘭和南美洲，以藝術搭起文化外交橋樑，讓世界看見台灣。

本次演出以「台灣之心‧風華再現 TAIWANREMIX」為主題，融合傳統與現代，打造一場五感文化藝術饗宴。二胡、琵琶、笛子、大阮、嗩吶等傳統器樂與現代舞蹈交織出劇場式演出，曲目涵蓋「篳路藍縷」、「戀戀桐花」、「南美洲組曲」、「速飛行」等，並結合聲光效果與香氛元素，讓觀眾沉浸在台灣文化的多元魅力中。

「當代樂坊」團長李建興告訴中央社記者，音樂是一種跨語言、跨文化的藝術形式，這次創作的「南美洲組曲」，串聯了阿根廷、巴西、巴拉圭和貝里斯4個國家的民謠，這樣的編排不只是音樂創作，更是一種文化對話。

「篳路藍縷」是描寫僑胞在海外打拼的精神，以及對家鄉的思念。這不只是表演，更是一種文化的延續與傳承。

現場觀眾反應熱烈，不少人表示「從未看過如此震撼的台灣演出」、「音樂與舞蹈融合得太美了，感動到流淚」。有僑胞更直言：「希望僑委會每年都能派團來演出，這樣的文化交流太珍貴了！」

隨著演出落幕，現場氣氛仍熱烈不減。緊接著登場的正體漢字文化節硬筆書寫比賽、說故事比賽，以及國慶盃兵乓球錦標賽頒獎典禮，讓活動延續文化的溫度與歡樂。抽獎環節更掀起高潮，特別獎「聖保羅—台北」來回機票一張，讓現場僑胞驚喜連連、歡呼聲不絕於耳。

在音樂、藝術與文化的交織下，聖保羅的僑胞們用掌聲、笑聲與熱情，共同為中華民國慶生，展現了海外台灣人團結一心、熱愛家園的精神。