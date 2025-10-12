墨西哥豪雨肆虐 全國洪患至少37人死亡

快訊

中央社／ 墨西哥圖蘭辛戈11日綜合外電報導
墨西哥豪雨成災。(路透)

墨西哥近日豪雨成災，官方今天表示，全國32個州中有31個出現強降雨，河流氾濫淹沒村莊，引發山體滑動，道路與橋梁倒塌，至少37人死亡

法新社報導，墨西哥民防單位指出，中部希達哥州（Hidalgo）是這次暴雨受創最嚴重的地區之一，地方回報至少有22人死亡，1000棟房屋受損，90個社區救援人員無法進入。

鄰近的普艾布拉州（Puebla）也有9人死亡，州政府表示，全州約8萬人受到極端天氣影響。

另外，官員表示，洪水已在東部韋拉克魯斯州（Veracruz）造成5人死亡，在中部的克雷塔羅州（Queretaro）則有1人罹難。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與地方官員及內閣成員開會後，今天在社群平台X發文表示，「我們正全力協助民眾，搶修道路、恢復電力。」

她補充指出，目前已有數千軍人投入救災，出動船艇、飛機與直升機，積極協助搜救與救援任務。

軍方將在災區協助物資發放，目前已部署逾5400名部隊，調集救援設備與車輛。當局亦開設安置中心，協助無家可歸的災民。

墨西哥主要受災地區是東馬德雷山脈（Sierra Madre Oriental），這是一條沿墨西哥灣（Gulf of Mexico）平行延伸的山脈，其間分布著眾多小型社區，昨天不少遭到隔絕。

媒體發現，希達哥州圖蘭辛戈（Tulancingo）通往山區的道路，因山崩與坍塌而遭到封閉。

2025年以來，墨西哥降雨量特別驚人，首都墨西哥市（Mexico City）更創下歷史新高。氣象專家表示，自昨天以來的嚴重降雨是由於季節變換，加上暖濕氣流自墨西哥灣上升至山區形成雲層所致。

