北義絕美古城威內托自由堡 觀光局長：我是台灣之友

北義城市威內托自由堡不僅是知名藝文古都，另一驚喜是擁有眾多「台灣之友」。觀光局長喬維尼接受中央社專訪表示，他是台灣的忠實粉絲，欽佩台灣人堅守民主自由價值，也殷盼更多台灣旅客造訪。

威內托自由堡（Castelfranco Veneto）距知名水都威尼斯僅30分鐘火車車程，相較義大利大城市近年飽受「過度觀光」（overtourism）之苦，漫步這個被中世紀城牆環繞的小鎮，品嚐當地傳統美食與名產氣泡酒（prosecco），更能沉浸式體驗義大利的慢活情調。

隸屬右派執政聯盟的市長馬拱（Stefano Marcon）、觀光局長喬維尼（Gianfranco Giovine）近日邀請中央社等外媒參訪。喬維尼接受中央社專訪表示，「我欽佩台灣人民，因為你們努力捍衛自己領土的自由，我衷心期望台灣的民主體制能一直持續下去。」

●城市名稱源自「免稅」 最神秘畫家喬久內故鄉

威內托自由堡的名稱典故，源自「城堡」（castello）與「自由區」（franco）兩字組合，因為此城在中古世紀位處2個城邦交戰區，因此被派來保家衛國的居民，獲得免除繳稅的待遇。也因戰略性地理位置，此城自古就是義大利連通歐陸的貿易中心，出了許多知名科學家、建築家、藝術家。

其中最著名的是文藝復興大師喬久內（Giorgione），他是西洋繪畫史上「最神秘」人物之一，因為他從不在作品署名，讓歷代專家對於如何認證他的畫作一直爭論不休。

不過喬久內在家鄉威內托自由堡，留下了2件舉世公認的重要真跡，一是在他故居博物館內的長條帶狀巨作「自由藝術與機械」（Fregio delle arti liberali emeccanicheI）濕壁畫，另一幅是主教堂內的聖母抱子木板畫， 這是唯一被確認為喬久內創作的祭壇畫（altarpiece）。

●中古城牆步道重新開放 擁全義最美公園

俯瞰城市的最佳景點是登上古城牆，觀光局長喬維尼帶著中央社記者實際走訪，「我們漫步之處，是中古時期士兵的巡邏步道，這些步道自13世紀以來就沒再被踩踏過，今年9月才剛修復完工對外開放。」

另一珍貴景點是建於19世紀的「博拉斯科莊園」（Villa Parco Bolasco），它在2018年被義大利國家公園網封為「全義最美公共公園」。公園綠地面積近8公頃，擁有超過1000棵樹，其中35棵老樹的年齡在75到125年之間，加上寬廣湖池培育的生物多樣性，成為許多學術機構考察生態的地點。

博拉斯科莊園內最壯觀的是一座「馬術競技場」綠地，因莊園原本主人雷維丁（Revedin）伯爵熱愛騎馬，建築內還設有富麗堂皇的馬廄，每匹馬的「住處」上方都刻有馬名，宛如專屬套房。

●名廚美食吸引老饕 古蹟旅館老闆是台灣之友

城內古堡對面的喬久內廣場，有著自14世紀就存在的農夫市集，如今依舊販售各種新鮮蔬果雜貨。古代威尼斯共和國看中此地物產豐饒，設置了穀物交易所，現代許多熱愛特色美食的饕客，也會專程來威內托自由堡嚐鮮。

「希望餐廳」（Alla Speranza）主廚米恩（Davide Mion）是當地名廚之一，他向中央社記者介紹他的拿手料理「傳統豬肉香腸museto」，他近2年皆憑藉這道獨特料理，獲得在北義舉行的「世界豬肉料理大賽」冠軍。

另一家「古城圈」（Antico Girone）餐廳，擅長將道地料理以創新精緻手法呈現，經營者是年僅40歲的夫妻檔蘿拉（Laura Gentilini）與毛羅（Mauro DalDin），他們向中央社分享，如何憑藉熱情在當地打造了2家深受歡迎的餐廳，但也感慨年輕世代多半不願投身辛苦的餐飲業，缺工是普遍難題。

在威內托自由堡住宿本身就是「考古」，城內最古老的「摩雷多旅館」（Albergo Al Moretto）可溯源自17世紀，老闆娘驕傲展示每間客房都有不同主題色彩。

緊鄰城牆鐘塔的「塔樓旅館」（Hotel Alla Torre），則坐落於一座經過翻新擴建的16世紀貴族宮殿內，且這座旅館竟和台灣有巧妙淵源。老闆娘薩農（Valentina Zanon）聽聞記者來自台灣，立刻驚呼「我先生正在台灣出差，今天在台南，明天在台北！」

薩農的丈夫任職義大利知名咖啡機企業，常來台工作，每次都會向家人分享在台見聞，薩農熱情表示，「我先生常把台灣之美帶回義大利，我們也很歡迎台灣客到威內托自由堡遊覽，把這裡的美食美景介紹給台灣。」