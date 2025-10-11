快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

墨西哥暴雨成災 已知27人死亡、數人失蹤

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導
墨西哥相關當局表示，暴雨釀成的諸多災情已經造成國內3個州至少27人死亡，還有數人失蹤。圖／路透社
墨西哥相關當局表示，暴雨釀成的諸多災情已經造成國內3個州至少27人死亡，還有數人失蹤。圖／路透社

墨西哥相關當局今天表示，暴雨釀成的諸多災情已經造成國內3個州至少27人死亡，還有數人失蹤。當地暴雨引發土石流，也讓部分市鎮停電，以及導致河流潰堤的情況。

路透社報導，墨西哥希達哥州（Hidalgo）民防部門通報，已經有16人喪生，且至少1000戶住宅與數百間學校受影響。

普艾布拉州（Puebla）州長亞曼塔（AlejandroArmenta）說道，至少9人因為土石流等災情殞命，另有5人失蹤。

韋拉克魯斯州（Veracruz）當局也通報指出，當地有2人死亡。

墨西哥國防部表示，已經部署超過5400官兵，以協助監測、疏散和清理受災地區。

墨西哥 暴雨 土石流 停電

延伸閱讀

墨西哥國會暫緩審議加徵關稅提案 延到11月再說

廣達、緯創 積極擴產

美11月對重卡徵25%關稅 墨國與川普協商救出口

川普：中重型卡車課徵25%關稅 11月1日起生效

相關新聞

首爾街頭施暴！台男怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

南韓媒體MBN 10日獨家報導，台灣一名30多歲男子5日與其11歲女兒赴首爾旅遊途中，因行程發生爭執，氣得當場打女兒的臉...

還兼任翻譯！在柬埔寨指示日本籍豬仔詐騙 陸男與大學生妻子在日落網

日本愛知縣警警日前在日本逮捕在柬埔寨指揮詐騙集團的中國籍夫妻，2人涉嫌操控29名日本人打詐騙電話，並擔任與其他中國人的翻...

逾500名大溫哥華僑胞慶雙十 展現台灣強大AI實力

大溫哥華台灣僑界聯合會今晚盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，逾500名僑胞共襄盛舉。今年晚宴主題為「台灣星光、世代交...

影／十年來最鮮豔！「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」紅葉迎來最佳觀賞期

富士電視台與共同社報導，隨著秋意漸濃，貫穿日本北阿爾卑斯立山連峰、連接富山縣與長野縣的知名觀光景點「立山黑部阿爾卑斯路線...

從凝視黑猩猩到看穿死亡 91歲珍古德內心永存20歲靈魂

珍古德（Jane Goodall）於10月1日辭世，享壽91歲。這位靈長類學家用一生教人類學會凝視——不只是看見動物，而是理解牠們。從坦尚尼亞的森林，到《國家地理》封面，她讓黑猩猩成為鏡子，也讓人類重新看見自己。她的最後一堂課，是如何用平靜與好奇，去面對生命與死亡。 在非洲的濕熱雨林裡，她靜靜坐著，記錄每一個呼吸與眼神。黑猩猩第一次見到她時逃進叢林，幾個月後卻在她身旁輕聲啃食果實。那一刻，她知道，科學的語言不在顯微鏡裡，而在信任之間。多年後，當珍古德的金色馬尾與卡其襯衫出現在《國家地理》封面時，世界看到的不是一場研究，而是一場理解的開始。

吃芒果能逆轉糖尿病？ 專家揭真相：關鍵在「怎麼吃」

每到夏天，市場上充滿各式各樣的芒果，香氣撲鼻、甜度誘人，讓人忍不住多看幾眼。不過，對糖尿病患者而言，這份季節限定的幸福，也常帶來難題：「這麼甜的水果，到底能不能吃？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。