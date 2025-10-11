墨西哥暴雨成災 已知27人死亡、數人失蹤

墨西哥相關當局今天表示，暴雨釀成的諸多災情已經造成國內3個州至少27人死亡，還有數人失蹤。當地暴雨引發土石流，也讓部分市鎮停電，以及導致河流潰堤的情況。

路透社報導，墨西哥希達哥州（Hidalgo）民防部門通報，已經有16人喪生，且至少1000戶住宅與數百間學校受影響。

普艾布拉州（Puebla）州長亞曼塔（AlejandroArmenta）說道，至少9人因為土石流等災情殞命，另有5人失蹤。

韋拉克魯斯州（Veracruz）當局也通報指出，當地有2人死亡。

墨西哥國防部表示，已經部署超過5400官兵，以協助監測、疏散和清理受災地區。