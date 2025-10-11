快訊

首爾街頭施暴！台男怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
南韓首爾一條購物街人來人往，攝於1日。美聯社

南韓媒體MBN 10日獨家報導，台灣一名30多歲男子5日與其11歲女兒赴首爾旅遊途中，因行程發生爭執，氣得當場打女兒的臉，甚至勒住她，造成女童雙頰紅腫、頸部可見有血。當地警方接獲民眾報案到達現場後逮捕該男，計畫以兒童虐待罪嫌將其移送檢方。

事發時間為當地5日中午約12時50分，該男在首爾麻浦區一處巷弄與女兒口角，女童在過程中疑似咒罵父親，男子聽了氣得打女兒臉部，隨後以手勒住女童、將她推倒，女童最後大哭。

若無當地居民報案，情況恐怕更糟。目擊者說，當時情況在他看來就像隨機暴力攻擊，無法想像怎麼有男子那麼用力毆打年幼女性。警方抵達現場時，發現女童雙頰腫脹，頸部有血，並在距離現場約50公尺處逮捕該男。

該男向警方坦承，家族旅行途中因行程問題爭吵，聽見女兒罵髒話才會失控動手。他被依虐童罪嫌立案，因女童表達不願追究父親責任後已獲釋，但首爾麻浦的警方單位考量此案涉及兒童保護，仍計畫以不拘留方式將男子移送檢方。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

首爾 南韓 女童 虐童 家暴

