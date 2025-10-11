逾500名大溫哥華僑胞慶雙十 展現台灣強大AI實力

快訊

中央社／ 溫哥華10日專電
大溫哥華台灣僑界聯合會10日盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，許多加拿大政要到場祝賀中華民國生日快樂，也讚揚台灣科技AI實力傲視全球。圖／中央社
大溫哥華台灣僑界聯合會10日盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，許多加拿大政要到場祝賀中華民國生日快樂，也讚揚台灣科技AI實力傲視全球。圖／中央社

溫哥華台灣僑界聯合會今晚盛大舉辦「中華民國114年國慶晚宴」，逾500名僑胞共襄盛舉。今年晚宴主題為「台灣星光、世代交替」，並充分展現台灣強大的人工智慧（AI）實力。

今年活動一開場就由兩位虛擬主持人Jessica和Jerry出場，快速飛越台灣南北，然後落地溫哥華，登上幸運大酒家的舞台，正式宣布熱鬧的國慶晚宴開鑼。

隨後今年晚會的主辦方，大溫哥華台灣僑界聯合會的3名共同主席－黃宗芹、謝明珠和張健理，以運動健將的姿態現身；全體理事們則大秀舞技、展現動感。

緊接著，另一個虛擬企業家Jeff登場，向眾人說明AI的心臟、世界的命脈就在台灣，因為台灣是AI晶片最重要的產地。

當然，以上這些橋段都是AI生成的影片呈現的，但無論是人物逼真度、情節對白、運鏡音效等，都讓人感到震撼，凸顯台灣已成為全球矚目的AI創新應用舞台。

製作AI影片的朱冠華和江許山兩人都是優秀的台裔移民。他們說，台灣的英文字母TAIWAN裡就自帶「AI」基因，台灣在AI領域的重要性無與倫比。

科技企業家江許山對中央社說：「台灣是世界的科技島。數百年來這座孤島，承載了無數的磨難與挑戰，但從早期的電腦主機板到如今的AI晶片，不斷創造許多世界第一的產業，讓我們深感驕傲。」

電影製作人朱冠華對中央社稱：「台灣在AI的創造力非常豐富，有很多製作AI影片的優秀人才，相信北美影視產業和台灣可以多交流合作。」

加拿大國會議員白恩斯（Parm Bains）、張瑋麟（Wade Chang）、范博愛（Tako van Popta），以及多位省議員和市議員等十餘位加拿大政要出席國慶晚宴，均力讚台灣在經濟、科技、醫療、平權等多方面的成就，並期盼加拿大和台灣能有更多的合作。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣表示，台灣非常進步，台海和平穩定也非常重要，這與加拿大有緊密的關係。「加拿大是新能源強國、是AI強國，加拿大的軍艦巡航台海，就是為了維護區域的和平穩定。」她呼籲加拿大持續支持台灣。

呼應今年晚宴主題「台灣星光、世代交替」，除了AI影片兩位操刀手都是年輕一代的台裔移民外，晚宴上一名台裔少女郭帷然領唱國歌，並演唱經典台語歌曲「家後」，獲得滿堂彩。

郭帷然年僅12歲，先在溫哥華歌唱比賽中獲得冠軍，隨後在「全球僑校學生暨僑生歌唱大賽」中獲得「優選獎」及「最佳台語歌曲表演獎」二項大獎。郭帷然對中央社說：「每一次和爸爸媽媽回台灣都好開心，因為台灣有太多好吃和好玩的東西。」郭帷然媽媽顏享恩說：「讓孩子多學國語和台灣歌曲，從中多親近台灣文化，這對出生在海外的他們來說是很好的事情。」

出席活動的僑胞都很開心，有人激動地揮舞國旗、有人即興在現場拉起小提琴、有人抓起麥克風高歌一曲，大家都說，能在雙十這一天，一同高唱國歌、一同歡笑，共祝中華民國生日快樂，倍感振奮與驕傲。

大溫哥華僑界10日舉辦中華民國114年國慶晚宴，僑胞們開心地揮舞國旗、大聲唱著經典歌曲，一起祝台灣越來越好。圖／中央社
大溫哥華僑界10日舉辦中華民國114年國慶晚宴，僑胞們開心地揮舞國旗、大聲唱著經典歌曲，一起祝台灣越來越好。圖／中央社
大溫哥華僑界10日舉辦國慶晚宴，駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞（右1）很開心看到許多年輕人參與國慶，其中12歲的郭帷然（右2）演唱功力雄厚，成為全場亮點。左邊兩位是郭帷然的父母。圖／中央社
大溫哥華僑界10日舉辦國慶晚宴，駐溫哥華辦事處僑務組長郭淑貞（右1）很開心看到許多年輕人參與國慶，其中12歲的郭帷然（右2）演唱功力雄厚，成為全場亮點。左邊兩位是郭帷然的父母。圖／中央社

